El sueño hecho realidad de Gabriel Marcelli

El pasado fin de semana se celebró en Estados Unidos una nueva cita del Mundial de TrialGP en la que Gabriel Marcelli ha subido por primera vez en su carrera al escalón más alto del podio. El compañero de Toni Bou en el equipo Repsol Honda HRC ha retrasado el alirón del Pluricampeón del Mundo, que llegaba a Rhode Island con su primera oportunidad matemática de lograr una nueva corona. Después de muchas carreras aspirando a la primera posición, el gallego ha materializado un triunfo con el que hasta el propio Toni Bou estaba feliz.

Había rozado la victoria y por fin ha llegado. ¿Cómo te has sentido?

“¡Pues genial! La verdad es que en una nube. Al final, ya llevo unas cuantas temporadas en la máxima categoría, dando cada año un pasito adelante, cada vez más cerca, de conseguir este objetivo. Lo que pasa es que, por A o por B siempre se me resistía. Había estado cerca de ganar, pero nunca lo había conseguido y lograrlo aquí, en Estados Unidos, es muy especial. De hecho, tengo muy bonitos recuerdos de la última vez que estuve aquí en el 2017, que también me llevé dos victorias en Kingman, en la categoría de Trial2. Despedir así el fin de semana, por todo lo alto, es un sueño hecho realidad”.

Dijo que uno de los objetivos de este año era luchar por victorias. ¿Cuál ha sido la clave para dar este paso adelante?

“Un poquito más de madurez. Creo que técnicamente he dado un pequeño paso adelante, aunque quizás cuesta más avanzar en este sentido. Pero a nivel de madurez y de visión de carrera, de concentración, manejar la presión, supongo que he mejorado un poquito y he madurado más. El sábado, por ejemplo, cometí muchos errores evitables. Al acabar, no estaba nada contento, a pesar de terminar tercero, porque encima de la moto no me noté mal y vi que había muchos errores que podía corregir. Tomé nota de ello y sabía que el segundo día iba a ser mejor, lo tenía claro. No sabía que ganaría, pero sabía lo que iba a hacer mejor”.

Y durante todo este recorrido, ¿qué ha sido lo más difícil hasta llegar a conseguir la victoria?

“La verdad es que cuando se estaban acercando las últimas zonas, sabía que estaba liderando la prueba, que me lo estaba jugando a nivel mental. Lo pasé un poco mal por la presión, porque ya no era la primera vez, llevaba varias pruebas que estaba muy cerca, y al final, en las últimas zonas acababa cometiendo un error. Eso me hacía pasar de liderar a terminar segundo o tercero. Cada vez que fallas y no lo consigues, que estás ahí cerca, para la siguiente vez tienes un punto extra de presión. El hecho de conseguir esta victoria también hace que me saque un peso de encima y pueda pilotar un poco más tranquilo en las próximas citas, con un punto extra de seguridad”.

¿Cómo ha gestionado la presión?

“La verdad es que en el Campeonato de España estoy acostumbrado a luchar por la victoria y por el campeonato, a manejar la presión, pero es cierto que no es la misma que tenía aquí. El Mundial es el Mundial. También es cierto que he corrido ya en Trial2, he ganado pruebas, he conseguido un Mundial de esa categoría, he estado en el podio en muchas ocasiones, muchos años… Pero esta vez tenía ese extra, no sé si es por el hecho de competir contra Toni, esa espinita clavada de no conseguir ganarle todavía en el Mundial, por lo menos del Outdoor. Sabía que sí o sí tenía que ser el día y te pones una mochila que vas cargando de presión y hace que a veces no pilotes todo lo bien que pudieras hacerlo”.

¿Cuándo ha visto realmente que podía ganar?

“Normalmente, prefiero no saber puntuaciones hasta las últimas dos zonas o así, y simplemente me centro en hacer mi carrera. Pero sí que es cierto que esta vez, avanzada la mitad de la segunda vuelta, mi equipo se acercó para decirme la puntuación que llevábamos y cómo estábamos, porque es una situación en la que es importante saberlo. Por suerte no es algo que me afecte, o al menos no mucho a nivel de cometer errores. Me ayudó también para saber qué tenía que hacer en las siguientes zonas, ya que en esta prueba fue un poco diferente a las anteriores, porque tenía información del primer día”.

¿Qué consejos le ha dado Fuji y cómo ha sido el papel del equipo hasta lograr esta victoria?

“El papel del equipo Repsol Honda HRC es súper importante. Al final, sin ellos no hubiese llegado esta victoria, está claro. El equipo ha trabajado de diez, tanto Aitor como Arnau, como Fuji; todo el mundo. Fuji, como siempre, me enseña vídeos, trazadas que han hecho otros pilotos que han pasado delante, consejos de marchas, etc. No en cada zona, pero todo el tiempo me estuvo dando algún tipo de consejo. Y con el equipo, respecto al sábado, dimos un pasito adelante, porque cometí errores que eran perfectamente evitables”.

¿Cómo se hace para mantener el nivel y lograr más victorias?

“Eso te lo diré en la próxima victoria, pero creo que tenemos un buen método de trabajo, una buena disciplina, un muy buen nivel y un equipo de diez, inmejorable. La moto también es súper competitiva, por lo que al final es la receta perfecta para conseguir más victorias. Obviamente, con Toni es muy difícil ganar, porque es un fuera de serie, pero no es imposible. Esta vez ha sido mi primera victoria; me he sacado esa espinita. Tenemos que seguir en la misma línea, pulir algunas cosas, pero la base creo que es muy buena y tengo que seguir entrenando de la misma forma”.

¿Dónde cree que puede mejorar?

“Tener un punto extra de confianza, que se consigue entrenando y sintiéndote bien encima de la moto y, obviamente, haciendo buenas actuaciones. Una vez tú enlazas buenas carreras, pues eso también te motiva, hace que confíes un poco más en ti, que te sientas superior y que des el 120% en cada zona. Es lo que tiene Toni, junto con un talento exagerado, obviamente. Tiene mucha confianza en sí mismo y sabe muy bien qué tiene que hacer en cada momento o en cada zona. Yo todavía tengo que trabajar en eso, ganar más experiencia, ganar más en saber correr. Considero que ya hacemos un buen trabajo. Pero, obviamente, todo esto con los años se va puliendo y mejorando".

Toni Bou tenía la oportunidad de conseguir el Mundial y le ha aguado un poco la fiesta, pero se le ha visto muy contento por tu victoria...

“Sí, sin duda. La verdad es que Toni también estaba muy contento de que yo consiguiera esta victoria. Al final, si él no gana, creo que quiere que gane yo. La verdad es que lo vi muy contento. Es muy buen compañero, me ha ayudado siempre un montón y hoy le he aguado un poco la fiesta del Mundial, pero igualmente estaba muy contento de que me pudiese sacar esa espinita y que hubiese ganado mi primera prueba del Mundial. La verdad es que tenemos una muy buena relación y nos respetamos muchísimo los dos”.

En dos semanas tiene otra prueba del Campeonato de España y luego un mes de parón. ¿Qué planes tiene para estas vacaciones?

“Obviamente, voy a aprovechar para desconectar un poco, porque venimos un calendario de competición bastante intenso. Esta temporada ha sido bastante dura y la idea es descansar un poco, desconectar, que el cuerpo lo agradece y la mente todavía más, para llegar fresco para las siguientes citas. Tenemos una prueba del Campeonato en España, así que seguiré apretando los dientes y después quiero disfrutar de un par de semanas de vacaciones, para hacer un "reset", y afrontar la última carrera del Mundial con muchísima motivación y las pilas cargadas”.

Después de esta victoria, ¿se puede soñar con el Mundial?

“Pues claro que se puede soñar con el título; quizás todavía me falta experiencia, madurez, y especialmente está Toni ahí delante. Él tiene muchísima experiencia, sabiduría y mundiales, más que ningún otro deportista. Obviamente, eso hace que sea muy complicado ganarle. Pero bueno, si he conseguido ganarle en una carrera, por qué no se le puede ganar en un Mundial. Creo que si sigo puliendo detalles y avanzando técnicamente, el día de mañana claro que se puede, ya no solo luchar por ganar, sino que se puede conseguir el Mundial”.