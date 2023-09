Muere repentinamente un exjugador de la NBA tras una clase de yoga.

El mundo del baloncesto aún no se cree el fallecimiento de Brandon Hunter, ex jugador de la NBA. El exdeportista perdió la vida nada más terminar una clase de yoga. No se han desvelado las causas reales de la muerte, sí que se sabe que sufrió un colapso después del entrenamiento. Poco después fue trasladado hasta un centro médico, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La noticia la dio Tim O'Shea, exentrenador de la Universidad de Ohio, a través de un post de Facebook. Allí el jugador se convirtió en una de las figuras del equipo de la NCAA, lo que le hizo dar el salto a la NBA en el Draft de 2003. En 2013 se retiró a los 30 años, aunque siguió ligado al mundo de la canasta como agente de deportistas. En 2021, y tras haberlo intentado también en el mundo de las finanzas como broker, fundó su propia agencia Hunter Athlete Managment.

Sus 67 partidos entre Boston y Orlando con 3,3 puntos de media en su carrera NBA, Hunter pasó por Grecia (Panathinaikos), Italia (Napoli, Livorno, Pallacanestro Biella), Puerto Rico (Capitanes de Arecibo), Israel (Hapoel Jerusalem y Hapoel Gilboa Galil), Turquía (Aliaga Petkim), Letonia (Ventspils), Alemania (Bayreuth), Francia (Orleans y Evreus) y Uruguay (Atlético Aguada).