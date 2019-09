Mundial de Ciclismo: Van Vleuten gana el arcoiris con un ataque a 106 km de meta

@AvVleuten attack Vleuten pressed on up Lofthouse & the pressure cracked the peloton. Select chase group at 55 secs: @lizziedeignan @AnnavdBreggen @ElisaLongoB @chloedygert30 @AmandaSpratt @SorayaPaladin @CUttrupLudwig Clara Kloppenburg. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/djDYdm0CBR

Women Elite Road Race - Top 10



Key headlines:



- van Vleuten rides over 100km solo to win her first World Championships Road Race

- van der Breggen secures her second of the Championships

- Spratt rounds off the podium & bags another medal for @AusCyclingTeam#Yorkshire2019 pic.twitter.com/d0b2K3HbkH