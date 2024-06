Nacho Campos e Israel Nascimento, estrellas en La Batalla del Estrecho

El conteo regresivo ya ha comenzado en Algeciras. Este sábado, la Plaza de Toros de la ciudad, acogerá el tercer evento numerado de La Batalla del Estrecho. La promotora local, que nació a finales de 2022, trabaja para consolidarse como una referencia en el sur de España. Las Artes Marciales Mixtas están en auge en nuestro país y su intención es colocar en el mapa de las MMA a Algeciras. Las últimas horas han sido de gran tensión en la organización, ya que este mismo viernes se ha suspendido el combate estelar que debía enfrentar a Said Krikri y José Jiménez. El valenciano no estará en la lucha por una lesión en la rodilla. «Como promotor es un grave problema, pero la salud de los luchadores es lo principal en cualquier evento. Hemos intentado ponerle otro rival a Krikri para que pueda estar delante de toda su gente, pero al final no hemos podido alcanzar ningún acuerdo. Siento que la gente se quede sin poder ver este duelo», reconoce Christian Caballé, CEO de La Batalla del Estrecho.

El pleito coestelar de la noche pasa a ser, ahora, el más importante de la jornada. Enfrentará a una de las mayores promesas de las MMA en España, Nacho Campos, contra Israel Nascimento. El madrileño, invicto en cuatro peleas, está creciendo muy rápido y buscará el cinturón de La Batalla del Estrecho en el peso ligero ante el veterano brasileño. La victoria de Campos en Algeciras podría provocar que importantes empresas internacionales llamasen a su puerta.

Por su parte, el Climent Club, gimnasio donde entrena el campeón de UFC Ilia Topuria, también estará presente. Jorge y Agustín Climent estarán en la esquina de Stephane Sebisaho-Lumbambo, un luchador con mucho futuro que quiere recuperar la senda de la victoria tras perder, precisamente, ante Nacho Campos. El belga se enfrentará al sevillano David Hidalgo.

Los otros cuatro combates de la velada no serán con reglas MMA, pero también tendrán grandes alicientes. Las dos luchas de kickboxing y la de taekwondo se realizará con guantillas de Artes Marciales Mixtas y se dará un combate en el que sólo es posible ganar sometiendo a tu rival. De todos los participantes en esos combates con reglas especiales destaca la presencia de Neil Goldenboy, quien tras la caída de Krikri será el principal referente para el público algecireño.

Las entradas para el evento (arranca a las 20:30 horas) ya están a la venta en la web oficial de La Batalla del Estrecho y también estarán disponibles en taquilla el mismo día del evento en la Plaza de Toros de Algeciras. Para todos aquellos que no se puedan desplazar a la ciudad andaluza el evento podrá seguirse en directo a través de FightScout en modalidad de PPV.

Cartel de La Batalla del Estrecho 03

Nacho Campos vs Israel Nascimento: Campeonato de La Batalla MMA del Estrecho en el peso ligero.

David Hidalgo vs Estephane Sebisao-Lumbambo: combate de MMA en el peso pluma.

Nevil Goldenboy vs Ali Laaberra: Campeonato de la Batalla del Estrecho super K1 n el peso gallo.

Pascual Finamore vs Lucas Fernández: Campeonato de las Batalla del Estrecho super K1 en el peso pluma.

Manuel Morales vs Tareq Lhaloui: Campeonato de la Batalla del Estrecho TKDPRO (taekwondo con guantillas) en el peso pluma.

Manu Mariscal vs Vincenzo Bussolitti: Superfight onlysubmission