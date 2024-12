Nacho Ridruejo: "Personas que me apoyan se encuentran con problemas para seguir ejerciendo su labor dentro de la hípica"

Nacho Ridruejo es el candidato a la presidencia de la Real Federación Hípica Española (RFHE) que apuesta por acabar con las dos décadas de mandato de Javier Revuelta. La batalla electoral debía haberse dirimido en octubre, pero se cerrará en el primer trimestre de 2025 y lo hará marcada por todo lo que sucedió antes, durante y después de los Juegos de París. "Se trata de elegir entre una opción que es un continuismo en temas en los que el federado trabaja para la Federación, pero no se le permite participar, no se le da la libertad, y una Federación en la que el federado participe de forma libre en el desarrollo de su deporte y de una Federación que trabajará para él", asegura Ridruejo.

¿Cuál es la situación con vistas a las elecciones a la RFHE?

Ya se han votado todos los estamentos con las votaciones de los técnicos DAN y de los clubes. Hay una Asamblea con unos miembros que son provisionales, no definitivos puesto que hay un periodo de impugnaciones. Se han presentado algunas impugnaciones que irán al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y según el calendario previsto después de Reyes contestará el TAD y habrá una proclamación definitiva con algún sorteo por algún empate que hay. El 23 de enero se abriría la presentación de candidaturas de presidentes para conseguir los avales y el 17 de febrero se reuniría la asamblea y se votaría presidente.

La primera votación fue la de los deportistas...

Sí, lo primero que se votó fueron 45 puestos en la Asamblea que realmente votaban el 90 por ciento de los federados, y eran deportistas, jinetes de todo tipo, deportistas de alto nivel, jueces, comisarios, es decir, todos menos los clubes y los técnicos DAN. Y claramente, el 90 por ciento de los federados votó a mis candidatos y a mi favor y por un cambio.

¿Sabe cuál fue el porcentaje de votantes porque hay muchos que se expresan en redes sociales, pero luego no votan?

Ha votado mucha más gente que en otras elecciones. La gente se ha involucrado y eso es bueno. Pero la involucración es muy baja. Hay un censo, vienen a ser unos 4.000 votantes y han votado 1.000. Y eso que este año han votado muchísimos más. Normalmente no pasaban de 500. Una de las cosas que hay que hacer es conseguir involucrar a la gente y que el federado se dé cuenta de que al final quien toma la decisión es él y que la única forma de que se estime su opinión y que tenga influencia sobre lo que va a ocurrir los cuatro años siguientes es que se involucre y vote.

¿Quién apoya a Nacho Ridruejo?

Conmigo va mucha gente. Cayetano Martínez de Irujo, Iñigo Fernández de Mesa y cuento con Luis Álvarez Cervera como asesor externo. No quiero decir más nombres concretos porque lo que está ocurriendo es que personas que me han estado apoyando se están encontrado con problemas para poder continuar con su labor profesional dentro de la hípica. Hay jefes de pista que han sido vetados en determinados concursos, jueces que son recusados o ya no se les contrata, deportistas a los que se les ha dicho que no pueden apoyarme y que tendrá consecuencias... Lo que sí puedo decir, porque hay mucho rumorología y gente asustada, es quienes no van conmigo, es decir, hay una serie de personas que sí que me apoyan, pero me apoyan porque quieren cambiar al presidente actual y lo que quieren es eso. Y, estas personas, aunque me apoyan, no son parte de mi equipo.

¿Nombres cómo?

Paco Benítez, Alberto Honrubia y Carolo López Quesada o Antonio Campos son personas que hablo con ellos, que me están apoyando muchísimo, que están ayudando mucho a la candidatura, pero no van a ser parte de lo que es la Federación. Quiero una renovación total.

Un caso concreto, ¿Carolo López Quesada no volvería a ser jefe de equipo si gana?

No y Carolo es muy amigo mío y yo hablaré mucho con él, pero no va a ser jefe de equipo, ni nadie relacionado con el anterior equipo. Yo lo que quiero es una renovación y tengo nombres y los tengo hablados, pero no quiero decir los nombres y que estas personas se puedan ver perjudicadas en el futuro próximo porque me hayan apoyado y eso es lo que está ocurriendo con determinada gente.

¿Por qué se han dilatado tanto las elecciones?

En la primera votación que era el 30 de septiembre presenté algunos recursos que sí que han dilatado la votación porque la Junta Electoral había dejado fuera a 150 clubes que se había reconocido su derecho a estar dentro del censo. A partir del día 30 lo único que he hecho ha sido presentar escritos de contestación a alegaciones y recursos que presentaba la otra parte pidiendo que se contaran otros 150 votos que habían llegado fuera de plazo, pidiendo que se contaran luego otros cuatro... han ido presentando recursos que han alargado todo este proceso.

¿Tiene posibilidades reales de ganar?

No seguiría si no me viera ganador, es decir, la votación en la Asamblea creo que se va a ganar por uno o dos votos. Sé que van diciendo por ahí que han arrasado, pero eso no es verdad y lo digo porque yo tengo mi gente, mis votos, hablo con todos y va a estar muy igualado. A lo mejor incluso en una primera votación no sale presidente ninguno porque ninguno de los dos saca mayoría absoluta y hay que irse a una votación de mayoría simple.

En caso de victoria, ¿cuál es su plan?

Hay varios pilares: deporte base, competicion base en todas las disciplinas, la promoción de disciplinas que están abandonadas, el reforzar las disciplinas olímpicas, especialmente porque hay muchos recursos en Salto, pero faltan en Doma Cláscica y Concurso Completo, meter más medios, más concentraciones, hacer planificaciones adecuadas para preparar diversos eventos especialmente las competiciones importantes de los equipos nacionales. El apoyar a las otras disciplinas que no son olímpicas, pero que están teniendo un crecimiento y que son muy importantes y ahora mismo están abandonadas. Lo que es la formación, modificar la formación entera y no sólo me refiero al deportista con el sistema de galopes sino también a todos los estamentos, jueces, jefes de pista, comisarios... que esta formación también les ayude a promocionarse internacionalmente para que tengamos cada vez más profesionales españoles dentro del ámbito internacional. Hay que profesionalizar nuestro deporte en todos sus aspectos, empezando por la propia Federación y con la profesionalización me refiero también a cuestiones de cría caballar, propietarios, clubes... hay que profesionalizarlo todo de forma que esta profesionalización haga crecer el deporte y haga creer la industria del caballo que es muy grande y está un poco abandonada.

Para la Asamblea, ¿cuenta con el apoyo de los presidentes de lasfederaciones territoriales?

Sí, algunos son más conocidos porque están dando bastante batalla y tengo a la mayoría de ellos. Hay algún presidente, como es el caso de Andalucía, con el que no cuento que no cuento, pero con el resto sí. Los presidentes saben y son conscientes de que sus federados les están pidiendo mayoritariamente que apoyen un cambio y ellos lo van a hacer porque es lo que les piden sus federados y porque están convencidos de ello.

¿Qué le diría a Javier Revuelta?

A Javier Revuelta tengo que decir que no le conozco, pero lo que le diría es precisamente esto, que el 90 por ciento de los federados están pidiendo un cambio, están pidiendo que deje paso y que haga una transición y deje a gente nueva. Lo que le pediría es: señor Revuelta váyase a su casa y deje que se produzca el cambio que le están pidiendo el 90 por ciento de los federados.