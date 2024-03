Cayetano Martínez de Irujo: "A Javier Revuelta le diría que no es sano estar en la presidencia de la Federación más de doce años"

El mundo hípico forma parte del día a día del quinto hijo de la Duquesa de Alba. Primero como parte de su estricta educación, después como jinete profesional que triunfó en un Campeonato del Mundo, fue olímpico en Barcelona 92, campeón de España Absoluto, miembro del equipo español en más de treinta Copas de Naciones, participante en la mayoría de concursos importantes del mundo, y en definitiva, un apasionado del mundo hípico que está planteándose presentarse a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Hípica Española y que además trajo la Copa del Mundo a España. Para ello apela a su experiencia como Presidente del Club Internacional de Jinetes, de la Asociación de Deportistas AD y a su etapa como miembro de la Comisión de Atletas de la FEI.

¿Qué queda del Cayetano jinete?

He estado desde los 16 años dedicado en cuerpo y alma a lo que ha sido el deporte y la profesión de mi vida. Lo ha sido todo para mí hasta hace unos años y ahora sigue siendo una parte muy importante. Es muy difícil saber de algo de verdad y yo de hípica sé. He participado en todas las pistas importantes del mundo, a excepción de Dublín. En Aachen, por ejemplo, competí nueve veces. Gané el Gran Premio de Madrid siendo el último español que lo ha conseguido. He ganado un Gran Premio en la Copa del Mundo, he ganado una de las calificativas en el Campeonato del Mundo, fui "Rey por un día" como me dijo Nick Skelton.

Cayetano Martínez de Irujo, en su sala de trofeos. Kiko Hurtado

¿Cómo ve la hípica española?

Ha mejorado mucho el nivel en los últimos quince años. Ha subido el nivel de caballos y si sube el nivel de caballos, sube el nivel de jinetes. El nivel general es tres veces mayor que hace quince años, lo cual no quiere decir que estar entre los 10 primeros sea igual de difícil ahora que hace 15 ó 20 años, de eso no cabe la menor duda.

Su experiencia incluye el ámbito federativo. Este año hay elecciones en la Real Federación Hípica Española (RFHE), ¿se presentará a la presidencia?

Tengo una experiencia de la política del deporte internacional y nacional muy grande. Con esto de volver a la competición en estos cinco o seis últimos años me he puesto bastante al día. Aunque dispongo de poco tiempo en estos momentos, escucharé la propuesta de una iniciativa que se está gestando, con cuyos artífices he quedado la semana que viene y si me parece interesante, lo pensaré.

¿Qué le diría a Javier Revuelta, el actual presidente de la RFHE si lo tuviera delante?

Le diría que ha hecho cosas buenas. Creo que la mejor es la situación económica de la Federación. Ha hecho cosas regulares y ha habido otras en las que no se ha hecho para nada ni el mínimo requerido para subir de nivel como país. Sobre todo le diría que una persona no se puede aferrarse a un cargo. Creo que están de acuerdo conmigo la mayoría de los deportistas. Tú no puedes estar en el cargo más de doce años. No es sano para el deporte, no es sano para la sociedad y yo creo que moralmente es planteable por parte de las personas que hacen de un cargo su vida.

¿Cómo contempla la disciplina de Salto?

Hay un paquete de jinetes, siete u ocho, claramente bueno, muy bueno. Hay tres que destacan muy por encima de los demás que son Álvarez Moya, Álvarez Aznar y Fernández Saro. Muy cerca de ellos están Alberto Márquez Galobardes o Kevin González Zárate y unos cuantos más muy buenos que con una buena cuadra de caballos estarían enseguida al nivel de los primeros que he citado. Hay una circunstancia muy de resaltar que es que se ha conseguido la clasificación olímpica por equipos, pero no hay que olvidar que se ha conseguido gracias a la actuación, sobre todo de un jinete, que fue Armando Trapote que hizo el doble recorrido sin falta que nos dio el pasaporte para París.

Cayetano Martínez de Irujo, en un momento de la entrevista con LA RAZÓN. Kiko Hurtado

¿Cuál es su recuerdo hípico favorito?

Ganar en un Campeonato del Mundo… eso no es comparable con nada. Eso es ser "Rey por un día". Una vez que ganas en un Campeonato del Mundo ya eres admitido en la élite de jinetes.

¿Quién ha sido su mayor apoyo en la hípica?

Yo mismo, la verdad, porque yo me hice todo el camino. Nadie creía en mí. Mi madre se pensaba que yo me había vuelto loco al dedicarme a un deporte que me había dado como parte de mi educación.

¿Cuál sería su equipo ideal jinetes de Salto para los Juegos?

Si fuera jefe de equipo haría todo lo posible para tenerlos realmente bien montados, con buenos caballos. El equipo ideal sería Álvarez Moya, Álvarez Aznar, Fernández Saro y Márquez Galobardes sin olvidar al binomio artífice de la clasificación olímpica: Armando Trapote y "Tornado VS". Montados con caballos que den realmente el nivel, para que luego, preparando todo al milímetro, tengamos un día de suerte.