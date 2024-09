Los criterios de selección para los Juegos que sí reveló Carolo López en LA RAZÓN

El que fuera responsable de Salto en la Real Federación Hípica Española, Carolo López, sigue cargando contra la RFHE. Y el caso es que antes de los Juegos el Jefe del Equipo de Salto sí reveló a LA RAZÓN los criterios de selección para optar a los Juegos Olímpicos en las dos principales disciplinas: Salto de Obstáculos y Doma Clásica.

Carolo López habló de equipo, de unión y recordó cómo España consiguió un quinto puesto en el Campeonato de Europa que dio el pasaporte para los Juegos. Según las palabras del seleccionador, la pretemporada sería en las importantes rutas internacionales que hay en España. Después aseguraba que se tendría en cuenta la participación de los binomios en la competición de 5*, incidiendo en La Baule y Madrid. A continuación habría un descanso y se tendría en cuenta como última sede calificativa el CSI 4* de La Coruña.

Carolo comentaba entonces que todos los binomios que tuvieran los resultados podrían a optar a los Juegos, pero dando cuatro nombres clave: Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya, Armando Trapote y Teresa Blázquez... pero el criterio cambió sin informar a nadie sobre los motivos.

"La trama de París" empezó por una guerra civil sin precedentes y continúa hoy coincidiendo con la campaña electoral de los dos candidatos a la presidencia de la RFHE, Javier Revuelta e Ignacio Ridruejo. Carolo López prometió una serie de vídeos explicativos desde su canal deYoutube, pero hasta la fecha habla exclusivamente de cuestiones personales, ataca al que era su jefe, Javier Revuelta, y culpa a ArmandoTrapote y Teresa Blázquez de dominar la RFHE.

Ahora, mientras Carolo carga contra la RFHE, desde la comisión gestora se piden votos para Javier Revuelta, e Ignacio Ridruejo presenta recursos. Según declara el canario Vicente Medina, el voto por correo está viciado y no se puede garantizar la veracidad del mismo: "He ido a votar y no hay ningún tipo de control, no me han pedido ni el DNI".