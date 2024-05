"Nadal y Alcaraz serán uno de los dobles en los Juegos"

Marcel Granollers es el nuevo número uno del mundo de dobles junto al argentino Horacio Zeballos. La pareja ha tenido que abandonar el Mutua Madrid Open por una lesión del suramericano. Granollers tiene una plaza asegurada en los Juegos Olímpicos al estar entre los diez mejores de la modalidad y el número uno del mundo tiene claro que Rafael Nadal y Carlos Alcaraz formarán una de las parejas del tenis español en los dobles de los Juegos de París.

"En los Juegos Olímpicos van a jugar Carlos y Rafa si no hay nada extraño. Para la otra lo haremos entre los demás porque solo pueden jugar dos parejas. Hablaremos con el capitán a ver que es lo que piensa y se formará el mejor equipo que se crea. Ellos van a ser una de las parejas y la otra tendrá que ser entre los demás", aseguró Marcel Granollers en la Caja Mágica.

La pareja Granollers-Zeballos tiene como objetivo fundamental el título en Roland Garros por eso es posible que decidan borrarse del Masters 1.000 de Roma que se disputa la próxima semana. "Se hizo daño en el isquio en el tramo final y se ha hecho unas pruebas. Es menos de lo que creíamos pero hemos decidido no arriesgar y no jugar", dijo Granollers. "Tomaremos unos días de descanso y a ver la evolución. Son pocos días y es muy justo. Veremos a ver. Si no se puede, esperaremos a París", insistió Marcel Granollers.

Con el número uno bajo el brazo después de ganar en cuartos de final al dueto formado por el polaco Jan Zielinski y el monegasco Hugo Nys después de dos horas y media de partido, el tenista español subrayó todo el trabajo realizado hasta llegar al éxito como doblista. "Es muy importante y estoy orgulloso de haber resistido. Me he levantado a esos momentos, me he sobrepuesto y ahora llega esta recompensa. No he pensado en ser número uno cuando empecé en dobles, pero una vez estás metido en el circuito y en dobles ves que es algo que puedes lograr. Para conseguirlo tienes que ser consistente y tener un año muy bueno", destacó Granollers.