El autoanálisis de Alcaraz tras caer en Madrid: agujetas y debilidad mental en un mal día, pero dentro de una buena semana

“Estoy un poco resfriado”, decía Carlos Alcaraz en conferencia de prensa para justificar la apariencia de sus ojos llorosos tras perder en los cuartos de final del Mutua Madrid Open contra Rublev. La derrota no fue un drama, aunque le “duele perder, y tener opciones y no aprovecharlas”. El balance que hace de su paso por la Caja Mágica en 2024 es positivo, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía, que es de haberse perdido los torneos de Montecarlo y Barcelona por sus problemas en el antebrazo. “Es una semana muy positiva. Un día antes de empezar el torneo no sabía si iba a poder jugar. He llegado a cuartos, he jugado grandes partidos... Una vez entro a pista no quiero perder, pero si miramos el cómputo global ha sido buena. Llegué a Madrid después de una semana sin tocar raqueta y mi primer entreno con raqueta de verdad fue con Medvedev antes de empezar. Llegar a cuartos y caer con Rublev en tres sets es ser una semana positiva”, analizaba el tenista murciano. “Ni mi equipo ni yo, con las sensaciones que he tenido, hubiéramos pensado en llegar a donde he llegado. Lo hubiera firmado”, añadió.

"Mentalmente he estado más débil"

La gira europea de tierra batida este año se va a reducir a los cuatro partidos que ha jugado en Madrid, más lo que pueda hacer en Roma más Roland Garros. El duelo con Rublev además llegaba sin jornada de descanso por medio y tras un compromiso muy exigente en el que ya estuvo en el alambre contra el alemán Struff. No pasaron ni 24 otras entre un encuentro y otro. “Me he levantado con agujetas, el antebrazo también con agujetas, y me ha pasado factura. No quiero quitar mérito tampoco al partido de Rublev”, explicó, y también se reprochó que le faltó un poco de garra en esta ocasión: “Mentalmente he estado más débil. He estado quejica más que otras veces, me molesta cuando tengo oportunidades y no las aprovecho, si el otro juega mejor, no pasa nada, pero si es por mí me pego latigazos. Alguien como Andrey da pocas oportunidades y hay que aprovecharlas”, afirmó. Su lenguaje gestual desde el segundo set no fue el habitual, más triste y apagado, por mucho que a veces sacara el puño y mirara a su banquillo. "No puedo, no puedo", le dijo a Ferrero en un momento del tercer set.

La alegría en su juego

En Madrid se ha visto a un Alcaraz algo más contenido en general por esa lesión en el antebrazo. Con la derecha se ha contenido un poco, sobre todo al principio, algo menos al final. Juan Carlos Ferrero le pide que incluso estando bien juegue a veces con menos fuerza, más táctico, más ordenado, y el dolor en el antebrazo le ha obligado a hacerlo. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo Carlos? “Por lo que he sido número uno es por la alegría del juego, por no darle importancia a ciertos momentos. Voy madurando y se la voy dando, tanto para lo bueno como para lo malo. Tengo que seguir teniendo esa alegría, pero en ciertos momentos manejo la situación de otra manera”, expresó.

Incluso se mostró sonriente cuando le dijeron que Djokovic le estaba esperando con cariño en Roma, el torneo en el que el número uno del mundo va a reaparecer: “Yo también espero con cariño a Djokovic. La idea es ir a Roma con las mejores sensaciones posibles”, dijo.