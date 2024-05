El brazo derecho obliga a renunciar a Alcaraz a Roma

Alcaraz se despidió del Mutua Madrid Open ante Rublev en cuartos de final, pero eso no fue lo peor. Carlitos ha recaído de sus problemas en el pronador redondo de su brazo derecho y no competirá en el Masters 1.000 de Roma que comienza la semana que viene. Las molestias han reaparecido a falta de tres semanas para el comienzo de Roland Garros con lo que la presencia del murciano en París y su rendimiento vuelven a estar rodeados de incógnitas.

Carlitos llegó la semana anterior a la capital con todo su equipo sin tener claro cuál iba a ser el rendimiento en la Caja Mágica por sus problemas en el brazo derecho. Las primeras sensaciones fueron buenas. Durante los tres primeros partidos no hubo rastro del dolor. "Cero dolor, aunque seguimos trabajando a diario en la zona", comentó Juan Carlos Ferrero en un par de ocasiones. Ante Shevchenko, Seyboth Wild y Struff no hubo problemas, pero... después de la derrota ante Rublev reaparecieron las molestias. "Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en pronador redondo, consecuencia de mi última lesión. Desgraciadamente no voy a poder jugar en Roma. Necesito descanso para recuperarme y poder jugar sin dolor al 100%", escribió en su perfil de X.

La intención de Alcaraz, que el domingo día 5 cumple 21 años, era competir en Roma, pero este nuevo parón no sólo le aparta de la capital italiana sino que entorpece la preparación para París.

A nivel de ranking la ausencia en Roma no es problemática, ya que Carlitos sólo defendía la tercera ronda del año pasado cuando cayó ante el húngaro Fabian Marozsan por 3-6 y 6-7 (4/7). El que sí estará en Roma, en un principio, será Novak Djokovic que hace unas semanas rompió su relación con Goran Ivanisevic y ahora lo ha hecho con Marco Panichi, que se encargaba de su preparación física. Otras dos dudas para Roma son Sinner y Medvedev.