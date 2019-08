Nadal progresa poco a poco en su juego y vence a Pella en los octavos de Montreal

Otro partido en el que Rafa Nadal tuvo que hacer frente a su rival y a los elementos, claro que lo mismo podría decirse de Pella. Pero el que mejor se adaptó fue el español (venció por 6-3 y 6-4). Esta vez el viento era la incomodidad. Cuando se levanta es horrible en el tenis: mueve la bola, tienes que rectificar la posición, lo que provoca gestos raros a la hora de golpear; das más cañas... La cabeza, ser consciente de que seguramente te vas a equivocar más de lo normal, es importante. Y, tanto con viento como si no, saber aprovechar las oportunidades es lo que suele marcar las diferencias. Y pronto le llegaron al zurdo de Manacor las primeras frente a un oponente que también es zurdo. Al segundo juego, Rafa se fabricó un 15-40 y en la segunda bola: break. Pella dio a la pelota con el marco de la raqueta justo en el peor momento. Y así se escribió la historia de un primer set igualado. No hubo más opciones de rotura y sí unos cuantos puntos espectaculares, con defensas increíbles y con Nadal más decidido que el argentino. Subió a la red con éxito el número dos del mundo e impactó más golpes ganadores, sobre todo con su derecha. Su rival se perdió por momentos en protestar alguna bola. Aunque tenía razón, le hizo perder energía y ya no había marcha atrás.

La película tuvo un desarrollo similar en el arranque del segundo parcial. Esta vez no fue en el segundo juego, fue en el tercero: 15-40. Y esta vez Pella logró llegar al iguales, salvar esas dos pelotas, pero no la tercera, y Rafa se disparó ya con el 2-1 y ruptura. Mantuvo el español la valentía y agresividad que necesita en este tipo de pistas, donde sus rodillas más sufren. Cuanto menos duren los puntos, cuanto menos tiempo pase en ellas, mejor, aunque a veces querer jugar más directo suponga hacer algún error de más. Con el viento hay que medir bien entre ser precavido y buscar las líneas. Rafa lo hizo. Se sucedieron después un par de juegos fáciles en ambas raquetas, trató el argentino de darle un poco más de emoción al partido logrando la igualada con una ruptura, pero no la mantuvo y al juego siguiente la respuesta del defensor del título fue contundente. Se volvió a poner por delante Nadal y ya no dudó más. Por cuarta vez en cuatro enfrentamientos venció a Pella. Ahora, el español hace frente a los cuartos de final contra Fognini. No está desplegando su mejor tenis en Montreal, aunque avanza poco a poco. Frente al italiano necesita dar un paso más.