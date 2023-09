¡Lo nunca visto! Un asistente se metió dentro del césped del Bernabéu para dar el balón a Kepa

Una de las imágenes más impactantes del Real Madrid-Real Sociedad ocurrió en el minuto 83, con 2-1 a favor del Real Madrid, cuando el asistente número uno de Soto Grado, Pau Norbert Cebrián Devis, se metió dentro del campo para acercar un balón a Kepa. A priori, todo indica a que este gesto fue para evitar que el portero del Madrid perdiera tiempo.La situación fue surrealista porque los árbitros no dejan esas imágenes desde hace tiempo.

"Aunque la reglamentación no especifica que los asistentes, antes conocidos como linieres o jueces de línea, no puedan acceder a los terrenos de juego, lo cierto es que la acción vista en el Bernabéu llamó la atención por lo inhabitual. Por eso mismo, fue protestada por la afición del Real Madrid, especialmente sensible en los últimos tiempos a las decisiones arbitrales y hasta a detalles que en otras circunstancias se podrían considerar anecdóticos", informa Marca respecto a esta ley arbitral.

Las críticas del madridismo en redes sociales se han hecho notar. Muchos son los seguidores que no entienden la acción de Pau y así lo expresan en sus redes sociales. Ninguno de los dos entrenadores comentaron este momento en la rueda de prensa.