Ona Carbonell anuncia su retirada: "¡Cuelgo el bañador..!"

Ona Carbonell hizo vibrar a España en los Juegos Olímpicos de Londres, en los que consiguió dos medallas (una plata en dúo y un bronce en equipos). Once años después, la catalana ha anunciado su retirada como profesional. Con tan solo 32 años deja la natación sincronizada profesional, en la que nos ha dado muchísimas alegrías que incluso se extienden más allá de sus dos medallas olímpicas y sus tres participaciones en Juegos. A lo largo de su carrera, ha ganado 92 medallas, que la convierten en la mujer con más medallas en los mundiales de natación. De esas 92 medallas, ha conseguido 22 en Campeonatos Mundiales de Natación y 12 en Campeonatos Europeos de Natación.

En 2019 ya se retiró temporalmente con el objetivo de dedicar más tiempo a su familia. Después de tener dos hijos volvió a competir y ahora ha anunciado su retiro definitivo. Y lo ha hecho con un emotivo vídeo a través de su perfil de Instagram. "Hoy quiero deciros algo", afirma en el mensaje que acompaña al vídeo.

"Anunciar mi retirada me llena de miles de emociones pero lo hago de forma serena y tranquila por mi decisión. Porque me retiro? El motivo más que a fuera, hay que buscarlo dentro. Llevo 23 en la sincro y 18 en la elite. La sincro ha sido central y prioritario en mi vida. Tomo la decisión de forma segura, pero no niego que tengo dudas sobre el camino que tomara mi vida", afirma.

Tuvo un hijo y luego volvió a la competición, con mucho sacrificio, para participar en sus terceros Juegos Olímpicos, en Tokio. Esa cita de 2021, donde España quedó séptima en equipos, ha sido su última competición. Allí el dúo lo formaron las jóvenes Alisa Ozhogina e Iris Tió.

En el último año, tras ser madre por segunda vez, Ona Carbonell ha vuelto a entrenar, pero ha tomado la decisión de la retirada a las puertas del Mundial de Fukuoka 2023, el primer gran campeonato con el nuevo reglamento que ha cambiado a fondo la natación artística.

La barcelonesa -según recoge Ep- supera en preseas mundialistas a la histórica Natalia Ischenko, con 21 medallas entre 2005 y 2015, y también dejó atrás a la 'sirena' que hizo explotar la sincro en España; Gemma Mengual --logró 20 medallas en Mundiales--. Además, se queda en tercer lugar en el ranking de medallistas mundiales absoluto, por detrás de Ryan Lochte (27) y Michael Phelps (33).

Hasta ahora capitana del equipo nacional, se asentó en la selección solo dos años después de su debut, empezando a coleccionar las 23 medallas mundialistas y 12 continentales que presenta su palmarés, además de las dos preseas olímpicas.

En 2012 llegó su gran momento, al disputar sus primeros Juegos, cuando se hizo con una plata en un espectacular dúo junto a Andrea Fuentes, ahora seleccionadora de Estados Unidos y por entonces líder del equipo español, tras tomar el relevo de Mengual y darlo, poco después, a la propia Carbonell.

Además, en esa cita londinense Carbonell se colgó también un bronce, en la rutina por equipos, en el que fue uno de los mejores momentos de su carrera. En total, gozó de tres experiencias olímpicas, ya que también estuvo en Río 2016, donde compitió sin medalla (y con polémica por las puntuaciones) junto a la histórica Gemma Mengual, y Tokyo 2020, donde empezó, sin saberlo, a despedirse.