Pacquiao vuelve a ser campeón del mundo con 40 años

La edad no cuenta para Manny Pacquiao, que vuelve a ser campeón del mundo cerca de los 41 años. El filipino saltó al cuadrilátero del casino MGM de Las Vegas con el sonido de "Eye of the Tiger" de fondo, inspirado por Rocky. Nunca se rinde como él.

El veterano púgil desafiaba a Keith Thurman en la pelea por el cinturón de campeón del mundo del peso welter en la versión de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA). Thurman era el poseedor del título. Pacman, el aspirante. Pero pronto las distancias desaparecieron. No hay nombres sobre el ring. Sólo manos. Y Pacquiao soltó la primera en el primer asalto. Un golpe abajo para cortar y una derecha del filipino cuando el rival intentaba retroceder para esquivar el golpe mandaron a Thurman a la lona en el primer asalto.

Pero no fue sencillo para Pacquiao conseguir el cinturón. Thurman había amenazado con tirarlo en el sexto asalto, pero Pacman aguantó hasta el duodécimo. Se mantuvo en pie a pesar de la dureza de los golpes del campeón, que en algún momento consiguió arrinconarlo contra las cuerdas. Pero el filipino es resistente. Ha perdido la explosividad de los primeros años, pero llegó perfectamente preparado a la pelea a pesar de que la retirada es una amenaza constante para él desde hace años.

Aproximadamente desde que peleó con Mayweather, un combate que llegó demasiado tarde para los dos, especialmente para Pacquiao, que resultó perdedor y que parecía una despedida anticipada de dos de los mejores boxeadores de los últimos tiempos. Allí estaba Mayweather como un espectador más, viendo cómo Manny conseguía un cinturón más para su colección.

Pacquiao es el único boxeador que ha sido campeón en ocho categorías diferentes. Para arrebatar el título a Thurman tuvo que esperar a las puntuaciones de los jueces, que lo declararon campeón por decisión dividida. Dos de ellos le dieron la victoria por 115-113. El tercero vio vencedor a Thurman por un ajustado 114-113. Pacquiao es eterno.