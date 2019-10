España termina con pleno en la fase de grupos del Mundial

El combinado masculino vivía un nuevo día de competición al enfrentarse a Uruguay, un combinado que no había logrado vencer en ninguno de sus duelos de la fase de grupo y que terminaba con un rosco, un 0-3.

Los nuestros ofrecieron un rendimiento espectacular, con dos partidos de los tres ganados por un amplio doble 6-0. El primero de ellos se lo llevaron Guillermo Collado y Raúl Peralta (ante Lautaro López y Tayron Gutiérrez) y el segundo el de Juan Carlos Gama y Francisco Guerrero (ante Cristofer Silveira y Facundo Bonilla), mientras que en el tercero en discordia el marcador fue de un doble 2-6 a favor de Álex Arroyo y Miguel Yanguas (ante Martín Araujo e Higor Ensslin).

Por su parte, en el mismo Grupo A, México venció por la mínima (2-1) a Bélgica), concluyendo así en segundo lugar.

En el resto de grupos, los marcadores fueron los siguientes:

Grupo B:

Gran Bretaña - Argentina (0-3)

Italia - Holanda (3-0)

Grupo C:

Paraguay - Estados Unidos (3-0)

Suecia - Francia (0-3)

Grupo D:

Chile - Japón (3-0)

Portugal - Brasil (2-1)

Así las cosas, para este jueves tendremos ya los partidos de la fase final, las eliminatorias directas, siendo en el cuadro masculino, de los puestos 1 al 8, estos partidos:

España vs. Italia, Portugal vs. Francia, Argentina vs. Brasil y Paraguay vs. México

Entre el puesto 8 y el 16, los duelos serán los siguientes:

Bélgica vs. Gran Bretaña, Chile vs. Suecia, Holanda vs. Uruguay y Estados Unidos vs. Japón

Pasando al cuadro femenino, que también arrancará con la parte de eliminaciones, decir que nuestras chicas, que ayer tampoco jugaron pero estuvieron entrenando, ya conocen rival, siendo la selección de Brasil la que tengan delante, mientras que Portugal se verá las caras con México, Argentina con Holanda y Francia con Suecia. En lo que respecta al resto de selecciones, Estados Unidos, Italia y Bélgica jugarán un triangular entre ellas para saber quién queda entre los puestos 9, 10 y 11.

Fotos: Federación Española de Pádel