La ex pareja de Dani Alves tiene que irse del domicilio obligatoriamente

Joana Sanz y Dani Alves siguen sin firmar el divorcio por diversos motivos, entre ellos que el jugador se está negando y no facilita en nada este proceso. La modelo sí abandonó el domicilio y no precisamente por voluntad propia. Tal como ha informado el programa Fiesta, de Telecinco, el entorno del jugador la insistió para hacer las maletas. "Si no firmaba un acuerdo de confidencialidad, tenía que dejar la casa", informa el programa.

El periodista Nacho Abad informó sobre las nuevas imágenes que se veían desde las cámaras. "Las chicas se ponen a bailar, son tres. En un determinado momento se les acerca un camarero y las invita a la zona donde está Dani Alves. [...] Él habla con ellas, en un ambiente distendido y sin violencia. Yo observo cómo le toca el culo a la chica. Te digo que le toca el culo y su consentimiento está en su cabeza...", afirmó.Si ella no consiente, mi reacción hubiera sido apartarle y decirle 'no me toques el culo', y yo eso no lo veo. Le toca el culo y ella le coge de la cintura a él. Voluntariamente, se va al baño unos segundos después, Sale primero Alves, después sale una de las amigas y se ve cómo chocan las manos, Ellos (Alves y la presunta víctima) no hablan y, en un determinado momento, la chica se va con su amiga fuera. Se ponen a hablar y se la ve a ella llorando. Aparecen los guardias de seguridad y, al rato, son varias las personas que están allí...", zanjó Abad.

Bruno Brasil, uno de los mejores amigos de Alves habló con el periodista Carlos Quílez. "Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la denunciante), que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención", afirmó Brasil. "Además, recuerdo que en un momento dado de la noche, Dani se separó de ella para hablar con las otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él", siguió el amigo de Alves.

La 'Ley del sí es sí' dictamina que las penas oscilan entre los cuatro y los 12 años de prisión cuando la agresión consiste en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. Además, la juez instructora ya dijo que es "contundente y persistente" la declaración de la víctima respecto a que el futbolista la forzó en el baño de Sutton.