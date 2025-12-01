El partido más difícil: grandes deportistas que lucharon contra el Sida y tal vez no lo sepas

Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA con el fin de concienciar y dar a conocer los avances de una enfermedad que ha matado a más de 40 millones de personas en todo el planeta y que durante mucho tiempo sufrió un severo estigma social. El VIH es una enfermedad que no distingue entre ricos y pobres, ni entre famosos y desconocidos. Muchos grandes deportistas han tenido que enfrentarse a ella y a las consecuencias de anunciarlo públicamente. Estos son algunos de los más destacados:

1. Magic Johnson

Magic Johnson Archivo La Razon

Siendo uno de los jugadores de baloncesto más importantes de la NBA en los 90, Magic Johnson sorprendió a todos cuando anunció que era portador de VIH en una multitudinaria rueda de prensa el 7 de noviembre de 1991. Sin embargo, ha podido tener controlada la enfermedad y mantiene su vida enfocándose en su organización “The Magic Johnson Foundation”, la cual ha ayudado a concientizar sobre la enfermedad y a atender a niños afectados por el VIH.

2. Arthur Ashe

Arthur Ashe Archivo La Razon

El mítico tenista estadounidense fue una de las primera víctimas públicas que sufrió SIDA a causa de una transfusión de sangre. Conquistó varios torneos de gran importancia, entre ellos tres de los cuatro Grand Slams: el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Se contagió el virus durante una operación quirúrgica a corazón abierto que le fue practicada en 1983. En 1993 el SIDA complicó una neumonía y falleció.

3. Eduardo Esidio

Eduardo Esidio Archivo La Razon

Fue el primer caso conocido de un futbolista con VIH, el cual le fue diagnosticado en el año de 1998. El futbolista brasileño, que actuó de delantero en las Ligas de Brasil y Perú, anunció en 1998 a los 27 años que era portador del virus, lo que generó una gran polémica en su país en aquella época. “Yo no estoy enfermo. tengo un virus, sí, pero enfermo no estoy”, declaró entre lágrimas. A raíz de la noticia, rescindió su contrato con el Universitario de Lima y se convirtió en un ferviente cristiano. A sus 50 años sigue luchando contra esta enfermedad. Una campaña llevada a cabo por máximo anotador del fútbol de Perú sirvió para que desde entonces, todos los clubes del mundo realicen pruebas de sangre a sus jugadores con la finalidad de detectar dicha enfermedad.

4. Greg Louganis

Greg Louganis Archivo La Razon

El saltador estadounidense, ganador de dos oros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles’1984, otros dos en Seúl 88 y cinco Mundiales, anunció que estaba infectado en febrero de 1995, con 35 años. Louganis había sido uno de los deportistas que en su época desafiaron los prejuicios sociales al declararse públicamente homosexual. La noticia causó controversia porque algunos recordaron el golpe en Seúl que le provocó gran pérdida de sangre cuando él ya sabía que era portador del virus del SIDA, aunque aquel hecho no era motivo de infección a los demás saltadores y el COI salió rápido en su defensa. Tras su anuncio de ser portador del VIH, perdió la mayoría de patrocinadores, con la excepción de Speedo. En 1997 se realizó una película para televisión sobre su biografía, “Rompiendo la superficie” dirigida por Steven H. Stern. En 1999, se publicó el segundo libro de Louganis, For the Life of Your Dog (escrito con Betsy Sikora Siino).

El pasado mes de septiembre vendió dos de sus cuatro medallas de oro y otra de plata conseguidas en los Juegos Olímpicos de 1976, 1984 y 1988. Sus galardones fueron entregados a terceros por un valor total de 431.000 dólares, el equivalente a 369.000 euros. Louganis ha confesado a sus 65 años de edad que no quiere seguir viviendo en Estados Unidos. En su cuenta de Facebook, el atleta olímpico ha compartido sus preocupaciones y sus problemas financieros. No le importa vender sus galardones olímpicos si con ello puede establecer una nueva vida en Panamá.

5. Ji Wallace

Ji Wallace Archivo La Razon

El gimnasta australiano ganó la medalla de plata en trampolín en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, además de varios títulos en los mundiales de la especialidad. En 2005, se declaró gay públicamente y fue el primer australiano en ser nombrado Embajador de Gay Games. En 2012, en una carta abierta en el Sydney Star Observer, un tabloide semanal de orientación gay, reveló que era VIH positivo. Wallace fue miembro del elenco del Cirque du Soleil en su espectáculo ZAIA en Macao, China. En octubre de 2008, mientras realizaba un movimiento acrobático, Ji se cayó gravemente causando lesiones importantes; pasó 21 meses rehabilitando su tobillo derecho, aprendiendo con éxito a caminar de nuevo. En agosto de 2010 comenzó a trabajar de entrenador en Montreal en la sede del Cirque du Soleil, pero en 2012 regresó a su Australia natal, donde ahora es entrenador de un programa de trampolines dirigido por la cadena de parques de trampolines “Sky Zone”.

6. Tommy Morrison

Tommy Morrison Archivo La Razon

Otra “Esperanza blanca” en el mundo de los pesos completos en el boxeo. Alcanzó gran notoriedad cuando participó en la película Rocky IV, interpretando al alumno de Rocky. Campeón del Mundo derrotando a George Foreman, perdió el título en su primera defensa. En 1996 se retiró al enterarse de que tenía SIDA. Regresó al boxeo en 2007 pero sólo disputó tres peleas. Murió en 2013.

7. Rudy Galindo

Rudy Galindo Archivo La Razon



Ganó varios campeonatos en los años 80 y 90 en categorías individual y de parejas, siendo su compañera más recordada la patinadora Kristi Yamaguchi, además fue campeón de patinaje de Estados Unidos en 1996, ese mismo año anunció su retiro y en el 2000 anunció que era homosexual y VIH positivo.

8. Jerry Smith

Jerry Smith Archivo La Razon



Fue el primer atleta profesional estadounidense en morir debido al SIDA. La estrella de los Washington Redskins fue seleccionado en dos ocasiones como All-Pro y muchas de sus antiguas marcas personales en la NFL permanecieron imbatibles durante varios años. El futbolista de la NFL admitió públicamente su enfermedad pero no su homosexualidad. Murió el 15 de octubre de 1986 a la edad de 43 años.

9. Tim Richmond (Piloto NASCAR)

Tim Richmond Redes Sociales

Piloto norteamericano de NASCAR que llegó a conseguir 13 victorias en el popular circuito de carreras norteamericano y cuya figura inspiró al personaje interpretado por Tom Cruise en Días de Trueno. En 1986 fue diagnosticado con SIDA, aunque Richmond no lo hizo público y volvió a competir con buenos resultados. De hecho los problemas que tuvo con NASCAR fue por dar positivo en sustancias prohibidas. Una vez falleció con 34 años se reveló que padecía la enfermedad.