Compromís acusa a Catalá, la primera alcaldesa de Valencia en vestirse de fallera, de "poner en riesgo las Fallas como Patrimonio de la Humanidad"

El concejal de Compromís per València, Pere Fuset, ha lamentado que “con PP y Vox en el gobierno municipal, el Ayuntamiento de València ha aparcado completamente la comisión de seguimiento de las Fallas Unesco, que engloba todos los sectores vinculados a las fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

En un comunicado, Fuset recuerda que esta comisión constituida en 2016 y que engloba a pirotécnicos, artistas falleros, músicos, indumentaristas, universidades y expertos, además de los propios representantes falleros, tenía la misión de proponer medidas de salvaguarda para los aspectos protegidos en el expediente de la declaración.

Por ello, advierte que “suprimir esta comisión desprotege los elementos clave del Patrimonio de la Humanidad” y alerta que “si no hacemos los deberes pendientes, la Unesco puede tomar medidas cuando revise el cumplimiento de una declaración patrimonial que comportaba compromisos de protección que se están incumpliendo”.

"En los dos años y medio que lleva Santiago Ballester como concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera ni se ha convocado a la mesa de seguimiento, ni se han tomado medidas de salvaguardia ni se ha realizado ninguna divulgación de las adoptadas antes”.

Así, el concejal ha instado a recuperar y divulgar al menos “los catálogos de buenas prácticas aprobados por todos los agentes falleros como los que instan a proteger el arte fallero, la pirotecnia o la música”.