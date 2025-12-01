Llega RED, un documental para concienciar sobre el VIH

Echar la vista atrás para aprender y no olvidar es una tarea necesaria en numerosas facetas de la vida. Y el ámbito de la salud no se queda atrás, sobre todo cuando se trata de concienciar sobre enfermedades que, a priori, parecen olvidadas, aunque no estén desterradas. Es el caso del VIH que, pese a los enormes avances científicos logrados, continúa siendo un problema de salud pública de primera magnitud en nuestro país.

Ahora, más de 40 años después de los primeros casos de VIH en el mundo y en el contexto del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida –que se celebra cada 1 de diciembre– llega RED, un nuevo documental que está disponible de forma gratuita en la plataforma CaixaForum+ y que invita a recorrer las últimas cuatro décadas de la mano de quienes han vivido la epidemia en primera persona y de quienes hoy trabajan para transformarla.

Dirigido por Alejandro Marín, Carmen Menéndez y Pol Mansachs, RED es un documental tan impactante como necesario, pues narra con un lenguaje divulgativo y atractivo los extraordinarios avances científicos realizados en estas décadas, sumados a testimonios personales y a la labor del activismo. Y lo hace gracias a la colaboración con IrsiCaixa, centro impulsado conjuntamente por la Fundación ”la Caixa” y el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.

Romper tabúes

Según datos oficiales, España continúa encadenando más de 15 años con una cifra anual de nuevos diagnósticos de VIH superior a los 3.000 casos (3.196 casos en 2023 según el Informe de Vigilancia Epidemiológica, el último publicado por el Ministerio de Sanidad), lo que pone de manifiesto que sigue quedando mucho por hacer a nivel de concienciación para romper tabúes y mejorar la prevención. Así, RED ayuda a desmontar el estigma y los estereotipos a partir del conocimiento, compartiendo información rigurosa y accesible. «Trabajar en la documentación y compartir experiencias con los protagonistas me hizo ver la cantidad de información que no retenemos y lo importante que es explicarla para que el mundo tenga una visión del VIH informada y real», reconoce Alejandro Marín.

Resulta fundamental comprender el pasado y analizar las oportunidades del futuro para transformar la mirada del VIH en el presente. Y de ello bien sabe María José Fuster, activista, científica psicosocial y profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y una de las participantes en el documental, quien lamenta que «la forma del lenguaje ayudó a construir un estigma que aún no hemos deconstruido. Antes se hablaba de muerte, culpables y amenaza».

Aquella era la época en la que el VIH era sinónimo de condena de muerte, pero eso ya pertenece al pasado: hoy, gracias a los avances científicos, las personas con VIH pueden llevar una vida larga, saludable y sin riesgo de transmisión cuando el virus es indetectable. De hecho, «aunque el VIH sigue siendo un virus complejo –capaz de atacar el sistema inmunitario, mutar con rapidez y esconderse de las defensas–, la ciencia ha avanzado enormemente en el tratamiento, la prevención y la búsqueda de curación», explica Julia García Prado, investigadora de IrsiCaixa y voz científica en RED.

Hoy, los tratamientos mantienen el virus indetectable e intransmisible, e incluyen nuevas terapias inyectables de larga duración –hasta seis meses– y fármacos preventivos que mejoran la calidad de vida, aunque no evitan el aumento de comorbilidades en las personas con VIH. Aun así, la desigualdad en el acceso al tratamiento sigue siendo una realidad global. Según Onusida, 40,8 millones de personas viven con VIH en el mundo y más de 630.000 murieron en 2025 por causas relacionadas con el sida. Y aunque alrededor del 76% de los adultos recibe terapia antirretroviral, la cobertura varía mucho según la región a la que se mire, pues en África muchas personas aún se enfrentan a barreras, mientras que en Europa casi nueve de cada 10 personas diagnosticadas recibe tratamiento.

Futuro esperanzador

La investigación en VIH ha generado un conocimiento clave sobre el sistema inmunitario, esencial para afrontar nuevos retos de salud global como pandemias y brotes emergentes. «Los virus fueron los primeros en aparecer y probablemente serán los últimos en abandonar la Tierra», recuerda Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa, quien hace hincapié en el documental que «la tarea pendiente es encontrar la curación para el VIH». Por ello, en RED se exploran las investigaciones más prometedoras: desde trasplantes de células madre hasta vacunas terapéuticas desarrolladas en distintos laboratorios del mundo.