La Aemet apone en alerta a dos zonas de Castilla y León por fuertes nevadas

Aunque estamos en otoño el frío de los últimos días en Castilla y León anticipa el invierno que se está recrudeciendo por momentos.

Además, desde anoche, Castilla y León se encuentra en fase de alerta por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas en la provincia de León ante la posible acumulación este domingo de más de 5 centímetros en la Cordillera Cantábrica.

La previsión que se maneja es que puedan acumularse más de 5 centímetros de nieve en 24 horas a partir de los 1.300 metros en la zona oriental de la provincia de León, lo que podría llevar a ocasionar incidencias en Red de carreteras del Estado.

La fase de alerta estará activada hasta las doce del mediodía de hoy.

Además, la provincia de Burgos, en la zona de la Cordillera Cantábrica, estará este domingo también en aviso amarillo por nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habla de que el día amanecerá con el cielo nuboso, tendiendo durante el día a disminuir la nubosidad.

Se esperan precipitaciones débiles durante la primera mitad del día en el tercio este y sur y extremo norte, que pueden ser de nieve entre los 1200 y 1500 metros.

Temperaturas en descenso en la montaña y áreas próximas y con pocos cambios en el resto. Las mínimas se alcanzarán al final del día. Heladas débiles que pueden ser localmente moderadas.

Zamora y Valladolid alcanzarán los 10 grados de máxima mientras que León marcará la mínima más baja con -3 grados.

Viento de componente oeste girando a norte flojo con periodos de moderado y rachas fuertes en zonas altas.

Las nieblas matinales volverán a ser protagonistas también en esta jornada de domingo, sobre todo en las zonas de meseta.