Las islas españolas que "no aparecen en el mapa" temen una invasión de Marruecos tras su victoria en el Sáhara Occidental

La decisión de la ONU de apoyar el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental dejó a España casi fuera de juego con respecto a su soberanía, aunque años atrás ya se había desentendido. Un territorio que era colonia española hasta hace cincuenta años, y desde entonces, se encontraba en conflicto por su autonomía entre Rabat y Madrid. Si bien ahora se pone de manifiesto la hipotética actuación de las Naciones Unidas (y la OTAN) ante una posible invasión marroquí a Ceuta y Melilla, hay otras islas de España cercanas a Canarias que temen su futuro: las Islas Chafarinas.

Estas islas están a tan solo 1,9 millas náuticas de la costa continental africana (unos 3,5 kilómetros). Para poner en contexto, las Islas Canarias se encuentran a una distancia que ronda los cien kilómetros de África. Es decir, es un grupo insular que está prácticamente en continente africano y muy cerca de la frontera entre Marruecos y Argelia, pero son territorio español.

Las Islas Chafarinas son un grupo de tres islas pequeñas con una superficie total de menos de un kilómetro cuadrado: la Isla del Congreso, la Isla de Isabel II y la Isla del Rey (también conocida como isla del Rey Francisco).

Las islas pasaron a estar bajo administración española en el siglo XIX, como Ceuta y Melilla o el Peñón de Vélez de la Gomera lo hizo en su momento. Pero al igual que el resto, Marruecos reclama su soberanía.

Tras el Sáhara Occidental, ¿qué pasa con las Islas Chafarinas? Marruecos reclama su soberanía a pesar de pertenecer a España

El caso es que Marruecos, tiempo después de su independencia, envió un memorando al comité especial de descolonización de Naciones Unidas para "liberar" las Islas Chafarinas, además de Ceuta, Melilla, Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera. Reconocían las autoridades marroquíes que "nunca, a lo largo de su historia, ha dejado de exigir la recuperación de estas zonas para lograr la unidad territorial". Coincidía, a su vez, con la invasión marroquí al Sáhara Occidental, lo que ellos denominaron "Marcha Verde".

Las Islas Chafarinas estuvieron habitadas en el pasado hasta 1927, e incluso llegó a tener 2.000 habitantes, pero fue en aquel año cuando los civiles se trasladaron a la costa norte africana (antes de que fuera un país independiente), por lo que en el lugar ya no existe población civil. Ahora, este archipiélago tiene menos de cien habitantes que son militares y personal del Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, estas islas, junto con los otros islotes en el Atlántico (salvo la Isla Perejil) pertenecen al Ejército de Tierra, pero operativamente dependen del Mando Operativo Terrestre del Mando de Operaciones y por ende, de la Administración General del Estado. Efectivos de las principales unidades de la Comandancia General de Melilla se despliegan en rotaciones de uno a dos meses para custodiarlos.

Marruecos se sujeta a que estas islas no aparecen mencionadas en la Constitución Española, ni tampoco en el Estatuto de Autonomía de Melilla, que si bien en el proyecto de estatuto anteriormente vino mencionado, en la redacción aprobada desapareció la mención a las Islas Chafarinas, así como del Peñón de Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera.

Para más inri, tampoco las aguas territoriales de estas islas se encuentran delimitadas, puesto que l Decreto 2.510/1.977 de 5 de agosto, el que fijó las líneas de base recta en la costa española, "olvidó delimitar dichas líneas", al igual que pasó con el Ceuta y el Melilla.