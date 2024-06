Pedri se encuentra con Pedri. Así lo ven el seleccionador y sus compañeros

«Estoy feliz, tenía muchas ganas de estrenarme con la selección», reconocía Pedri después de los dos goles que marcó a Irlanda del Norteen el último amistoso previo a la Eurocopa. Para el centrocampista del Barcelona supone el regreso a la Roja, con la que no jugaba desde hace año y medio. Su último partido fue el de octavos de final del Mundial de Qatar en el que España quedó eliminada. Fue también el último partido de Luis Enrique como seleccionador.

Para De la Fuente la convocatoria de Pedri era una cuenta pendiente. Se trataba de contar con uno de los mejores futbolistas del país y de demostrar que aquel verano del 21 en el que encadenó Eurocopa y Juegos no había acabado con su carrera.

«He trabajado muchísimo para llegar en la mejor de las condiciones posibles. Se ha visto que la lesión ha quedado atrás. Luis [De La Fuente] me ha dado muchos ánimos y confianza para que volviera ya recuperado. Y eso es de agradecer. Con él tengo una buena relación desde los Juegos Olímpicos con la selección Sub 21. Y que me dé confianza para superar los percances que he tenido da mucha energía», reconoce el jugador.

«El que le da las gracias soy yo por el comportamiento que tiene de buen profesional, el ejemplo que es para todos de superación, de esfuerzo, es una muy buena escuela de valores. Celebro que sea así», reconoce el seleccionador. «Siempre dije que a Pedri le faltaba encontrarse con Pedri y lo está haciendo. Nos hemos alegrado mucho porque es un jugador muy importante y él sabe que tenemos confianza en él y estoy seguro de que nos va a dar cosas muy buenas en esta competición», añadía el técnico después de la goleada ante Irlanda del Norte.

Desde el anuncio de la lista De la Fuente explicó la necesidad de que Pedri se encontrara con Pedri y ahora esa realidad parece más cercana que nunca en los últimos tres años. «Lo he hablado siempre por el punto de confianza que tiene que tener. Dije que Pedri tenía que encontrarse con Pedri en ese sentido figurado de adquirir confianza», explica De la Fuente.

«La mejor versión de Pedri no sabemos dónde está. Es que es tan bueno», dice el seleccionador. «Esperamos tanto de él que [su capacidad de progresión] es infinita. Sólo esperamos que adquiera esa confianza, esa seguridad que tiene ahora para que pueda desarrollar todo su potencial», añade.

De la Fuente valora el esfuerzo que ha hecho Pedri para volver a ser el mismo que antes de sus repetitivas lesiones. «Los entrenadores podemos dar confianza a un futbolista, pero es el jugador el que tiene que dar ese paso adelante, más que para devolver esa confianza para sentirse seguro y confiado para hacer las cosas que en muchos casos sólo puede hacer él», asegura.

De la Fuente sabe que es un futbolista diferente y quiere de él que sea el futbolista que defina el estilo, el que maneje el juego ofensivo de la selección. Aunque para ello tenga que jugar de manera diferente a como lo hace en el Barcelona. «Pedri con nosotros tiene otras responsabilidades de las que tiene en su club. Queremos que juegue más cerca del área e interpretamos que su juego puede estar por detrás del delantero en esa posición. Queremos que juegue entre líneas, aprovechando su último pase, el tiro y todo el potencial ofensivo que tiene. Creemos que le podemos sacar mucho rendimiento», reconoce.

«No tenemos dudas del jugador que es Pedri, uno de los mejores centrocampistas el mundo. Es una maravilla verlo jugar al fútbol», dice Fabián. Pedri convence al seleccionador y a sus compañeros.