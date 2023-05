Pedro de la Rosa desvela el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin

Pedro de la Rosa, embajador del equipo Aston Martin de F1, habló alto y claro sobre el futuro de Fernando Alonso en una entrevista con Mundo Deportivo. En primer lugar, Pedro dejó claro la sensación que tiene del equipo. "Estoy muy tranquilo porque veo que el equipo está muy concentrado, trabajando muy bien, sin querer dar falsas esperanzas a nadie porque hay que tener mucho respeto por los fans y no se pueden prometer mejoras que no sabes si son realmente 'mejoras' hasta que las pruebas en pista. Estoy muy tranquilo porque el equipo está haciendo las cosas muy bien y no nos estamos dejando llevar por las necesidades o urgencias del próximo fin de semana. Hay que tener una visión a medio o largo plazo que ahora Aston Martin está teniendo", afirma."Es una carrera de fondo. Y hay que aprovechar que hasta el mes de junio tenemos más horas de túnel de viento y eso se debe maximizar y optimizar ese uso porque hay que ser conscientes de que a partir de junio vamos a disponer de menos horas de las que tenemos ahora, porque nuestra posición en el Mundial de Constructores será más alta. La ventaja que has tenido antes… luego te metes en la liga de los grandes reduciéndote las horas de túnel de viento. Hay que ir partido a partido pero hay que ir con las luces largas, tenemos que mirar más allá", dice.

Respecto a Fernando Alonso, el embajador de Aston Martin se mostró tajante. "Solo con la mirada, cuando él está en el coche o en el simulador o en una reunión, ya sabemos lo que piensa uno y otro. Es una gran ventaja de haber trabajado con él tantos años. Es un lujo poder volver a trabajar con él porque me he encontrado con un Fernando hiper motivado, con una fuerza interior espectacular y con unas ganas iguales que cuando empezaba en este deporte. Lo más extraordinario de Fernando no es que lleve desde 2001 en este deporte, es que sobre todo continúe con este nivel de autoexigencia y de dedicación. Y eso para mí es un lujo. Además, Fernando tiene una ventaja: que siempre predica mucho con el ejemplo. Siempre exige mucho de la gente que trabaja con él, pero el primero al que se exige es a él mismo. Es algo que creo que le diferencia y le da este aura de campeón y de atleta completo y especial. Veo a Alonso en Aston Martin por más de dos años", concluyó.