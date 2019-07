Pello Bilbao: "No tenía piernas para un esprint largo, me faltó chispa"

El español Pello Bilbao (Astana), segundo clasificado en Bagneres de Bigorre, lamentó no haber podido superar al esprint a sus compañeros de fuga, el británico Simon Yates y el austríaco Gregor Mühlberger.

"Yates ha sido el más rápido, llegó más fresco al final y entró primero en la curva. Yo iba con el gancho, sufrí mucho en el último puerto. Yates jugó sus cartas y yo iba vigilando a Mühlberger. Me faltó chispa", señaló.

Pello Bilbao, ganador de 2 etapas en el Giro, lamentó no haber podido aprovechar la oportunidad, pero le faltaron "piernas"

"Estoy contento con las 2 victorias en el Giro, pero no rematar en el Tour es una pena. Podría ser más veloz que Yates, pero no pude demostrarlo. No tenía piernas para un esprint largo", destacó.

El ciclista de Gernika comentó un incidente con el austríaco: "Mühlberger me gritó y le dije que hay que saber perder. Dio la curva el último y yo no iba a abrirle la puerta

EFE