Las peñas del Atlético cargan contra Joao Félix: "Te unirás a ese grupito de traidores junto a Courtois, Hugo Sánchez..."

La relación entre Joao Félix y el Atlético de Madrid está más que rota. El gol del luso y su celebración con beso incluido propició la reacción de la Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid que ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para posicionarse en el asunto.

Las peñas se mostraron tajantes. "Si has querido ofender, no lo has conseguido. No ofende quién quiere, sino quién puede", aseguraba en el tweet.

"Si era de despedida, que te vaya bonito. Te unirás a ese selecto grupito de traidores que forman Hugo Sánchez, Courtois y alguno más. Y si es porque no das para más, pues bastante tienes ya", matizaba el comunicado. El propio alcalde de Madrid, Martínez Almeida aseguró que le molestó la celebración. "O nos lo quedamos y que dé la talla en el Atlético de Madrid, como todos esperábamos, o que nos deje una buena cantidad de dinero", zanjó.

Antes de empezar la pretemporada, Joao ya confesó que buscaba jugar en el Barça y una vez que se hizo oficial siguió dando más detalles. "Tengo muchas ganas de jugar en Montjuïc delante de nuestros aficionados. Es una pena que no sea en el Camp Nou. Esperamos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos. Yo siempre he dicho que quería jugar ahí y quizá es por eso que me quieren tanto. Me veo cómodo partiendo desde el extremo izquierdo. Ya juego ahí desde hace algún tiempo y creo que es donde a Xavi le gusta más ponerme", dijo.