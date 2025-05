Pepe y Valentina o lo que han unido los caballos...

José Antonio García Diana es un jinete internacional de salto y uno de los nombres destacados dentro del circuito ecuestre español. Desde los 18 años ha estado al frente de GD Horses, un proyecto que ha desarrollado en Écija y que cuenta con una cuadra sólida de caballos con los que compite tanto a nivel nacional como internacional. Para José Antonio, el Salto de Obstáculos es un deporte que ofrece muchas satisfacciones, pero también conlleva altibajos constantes. Considera esencial disfrutar de los buenos resultados, ya que todo puede cambiar de un día para otro. Después de cada concurso, su filosofía es clara: volver al trabajo de inmediato.

Valentina Sozzi es una amazona suizo-italiana hija del jinete olímpico italiano Valerio Sozzi. De su padre heredó la pasión por los caballos. Su madre, Suzannah, y su abuelo, Marc Senn, le transmitieron la creatividad y el pensamiento estratégico. Con esa combinación, Valentina ha construido una carrera dentro del marketing ecuestre y la gestión de redes sociales. En los últimos dos años ha estado desarrollando su propia marca dentro del sector y se ha posicionado como una figura relevante en la comunicación del mundo hípico.

Ambos se conocieron hace cinco años durante el Andalucía Sunshine Tour gracias a un amigo en común. La relación se consolidó y hoy comparten vida personal y profesional. La pareja tiene esta semana el CSI 1* de Madrid, donde el jinete andaluz tomará parte en la competición con dos de los caballos de Cayetano Martínez de Irujo, artífice de que el concurso internacional de Madrid se incluyera dentro del tour ideado por Jan Tops.

"Nos compenetramos muy bien", dice Valentina. "Para mí, lo más importante es que cada uno tenga su espacio para hacer bien lo que sabe hacer. Cada uno aporta algo distinto, y confiamos y respetamos los roles del otro. Pepe siempre dice que le viene genial tener a alguien que se encargue de la parte de comunicación y marketing para que él pueda centrarse en montar, entrenar y competir. Para los jinetes, ese apoyo es fundamental. Casi nunca tienen tiempo para gestionar su propia imagen, pero es clave para posicionarse, atraer patrocinadores y mantenerse en el circuito. Ahí entro yo: me encargo de buscar patrocinadores, planificar contenido, comunicar con partners y llevar todo lo que pasa detrás del telón. Se trata de construir una marca fuerte, que refleje quiénes son, tanto como deportistas como profesionales", asegura ella.

"Estoy muy ilusionado por competir en el Longines Global Champions Tour de Madrid. Para un jinete español, correr en ese evento tan importante, con un público tan entregado, siempre es algo especial. Y más aún con dos caballos de este nivel -''Dito'' y ''Dearest Diamond''-, que son propiedad de Cayetano Martínez de Irujo. Estoy súper agradecido por la confianza que ha depositado en mí. El apoyo de Cayetano es fundamental. El papel del propietario es clave en este deporte. Sin su apoyo, tanto económico como emocional, todo esto sería imposible. Hasta ahora el camino está siendo muy positivo, y tengo muchas ganas de ver cómo se da el concurso en Madrid", comenta Pepe.

"Madrid tiene un valor muy especial para mí. Será el primer LGCT de la temporada donde estaré gestionando las redes sociales para dos equipos de la LGCL: ''Paris Panthers'' y ''Scandinavian Vikings''. Es un orgullo enorme y un reconocimiento al trabajo de estos dos últimos años, que he hecho junto a mi socia, Alessia Niccolucci. También tengo muchas ganas de estar en pista y seguir colaborando con el equipo del Andalucía Sunshine Tour. Por las mañanas montaré a ''Tornado VS'' para Armando Trapote, como vengo haciendo últimamente. Al mismo tiempo, estaré a cargo de las redes de Armando Trapote y Teresa Blázquez Abascal. Les estoy muy agradecida por confiar en mí y darme la oportunidad de crecer a su lado. Su apoyo ha sido clave para que VS Media sea hoy una realidad de la que me siento muy orgullosa. Y, sobre todo, estoy feliz de poder compartir esta experiencia con Pepe. Verle entrar en pista siempre me llena de orgullo y me emociona", afirma Valentina.

"Para mí, Madrid será la primera vez que llevo a los dos caballos de Cayetano a un concurso internacional de este nivel. Estoy centrado y con muchas ganas de hacerlo bien. Son caballos muy especiales y quiero estar a la altura de su calidad y potencial. Ojalá tengamos un gran concurso", concluye Pepe.