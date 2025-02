Así es el plan de Taylor Swift para pasar desapercibida en la Super Bowl LIX 2025

La Super Bowl es uno de los mayores eventos que se dan a lo largo del año. Se trata de un evento que une a millones de personas no solo por ser un partido de fútbol americano, sino que también es todo un evento cultural, social y musical.

Este año se verán las caras los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, un encuentro que tendrá lugar la noche del domingo 9 de febrero, es decir, la madrugada del lunes en España. los Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes a la cabeza en busca de su tercer trono consecutivo, mientras que por el otro lado están los Philadelphia Eagles que buscan venganza tras salir derrotados ante el mismo rival en la final de 2023.

Pero, al margen del propio encuentro, se ha viralizado el equipo de Kansas y no precisamente por lo que hacen en el campo, que también es de admirar pues son el primer equipo de la historia en jugar 5 Super Bowls en un lapso de 6 temporadas.

Lo que está llamando la atención últimamente es que Travis Kelce, jugador de Kansas City Chiefs mantiene una relación sentimental con la super estrella Taylor Swift. Esto ha causado revuelo puesto queTaylor ha presenciado varios partidos de temporada regular y este no será la excepción.

El plan de Taylor para pasar desapercibida

Taylor Swift no quiere ser la MVP de la Super Bowl, por lo que necesitará astucia, discreción y una estrategia clara para pasar desapercibida delante de los millones de espectadores que rondarán por la ciudad.

Este año ha asistido a todos los partidos de su actual parejaTravis Kelce siempre que ha jugado de local. No ha asistido a los juegos de visitante debido a preocupaciones de seguridad. En esta ocasión se le suma lo que conlleva el partido, pues es nada menos que la Super Bowl, cosa que preocupa verdaderamente a la cantante pues no quiere ser el centro de atención.

Taylor Swift con Travis Kelce Gtres

El hermano del jugador, Jason Kelce ya había adelantado la exclusiva de que la celebridad estará presente en la grada del encuentro. Fuentes cercanas a el diario 'The sun' explican que "la cantante no quiere ser el centro de atención, simplemente quiere apoyar a Travis y ayudarlo a concentrarse en el juego", pero claro, es difícil no ser el centro de atención cuando eres una de las personas más famosas del mundo.

La misma fuente aclara que el plan de la cantante será estar un máximo de dos días en la ciudad de Nueva Orleans: "Taylor Swift quiere que Travis Kelce disfrute de su experiencia de la semana del Super Bowl y esté al 110 % para el domingo, ya que sueña con que él haga historia y alcance otro de sus sueños, ganar otra Super Bowl y lograr un tercer título" afirma Steve Brenner redactor del diario.

El diario ha revelado que tras la final quieren regresar a Italia, pretenden comprar una casa cerca al lago Como y disfrutar del descanso. Además, en el cumpleaños de Kelce, Taylor le había regalado una reserva en el circuito de Fórmula 1 de Monza en Italia durante todo un día, por lo que tras finalizar la Super Bowl Travis y su pareja pondrán rumbo a Italia para disfrutar de unas más que merecidas vacaciones.

Por último, se sabe que Taylor ha invitado a una gran cantidad de superestrellas a ver la Super Bowl junto a ella, entre los invitados se encuentran Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds.

Taylor Swift con su novio, Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs Agencia AP

¿Quién actuará en la Super Bowl 2025?

La Super Bowl también es un evento de gran magnitud debido a su actuación musical de entre tiempo o también denominado Halftime Show. Este año 2025 el encargado de magnificar el espectáculo con su música será el rapero estadounidense Kendrick Lamar, uno de cantantes más influyentes del rap en Estados Unidos, saldrá en el entretiempo en colaboración con Solána Imani Rowe, más conocida como SZA.

Kendrick Lamar y SZA tienen la finalidad de superar la audiencia de Usher en 2024, quién el año pasado consiguió en tan solo 15 minutos 129,9 millones de espectadores, todo un récord de Super Bowl.