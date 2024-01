Playtomic, la aplicación que te permite reservar pistas al instante

Hoy en día, existen multitud de plataformas que te permiten obtener numerosos beneficios de cualquier tipo. Ya sea la compra de productos, pedir comida a domicilio o simplemente reservar en nuestro sitio favorito para cenar. La tecnología está evolucionando tanto que ayuda a que fines que antes veíamos como imposibles o que eran inimaginables, hoy los tengamos en frente de nuestros ojos y con solamente un toque, consigamos lo que busquemos. Y todas esas ventajas nos lo ofrece Playtomic, la innovadora aplicación en el mundo del deporte.

Playtomic es una plataforma que te permite reservar pistas de pádel, tenis y campos de fútbol al instante. Creada por Pedro Clavería (cofundador de Cuponation, portal líder de descuentos y ofertas a escala mundial), esta aplicación trata de facilitar la práctica del deporte. «Se nos ocurrió en diciembre de 2016 crear una aplicación que solucionase dos necesidades. Una necesidad del gestor dueño del centro deportivo de digitalizar su negocio y la manera con la que se comunica con la gente y otra necesidad respecto al usuario, ya que se encuentra con dos problemas: encontrar dónde jugar (una reserva) y con quién jugar». Una idea muy llamativa, en especial para aquellos que son aficionados a estos deportes: «Hay veces que tienes dónde jugar pero no con quién, y viceversa. Ahí surgió la idea, y es cuando surgió Playtomic».

Comenzó solamente con el pádel, a lo que después se incorporó el tenis y posteriormente el fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 5. Es la única aplicación que permite hacer estas reservas en más de 600 clubes al instante, pagar el mismo precio que en el club y comparar precios para el día y la hora que queramos: «Playtomic nace como una plataforma para el usuario que hace deporte real. Por deporte real se entiende aquel deporte que una persona lo va a practicar regularmente. Empezamos por el pádel porque es un deporte que tiene un componente social muy alto, no es un deporte muy exigente y está en auge». Además, permite inscribirse a torneos y competir contra otros jugadores de tu mismo nivel. Una plataforma donde puedes evaluar a otros jugadores y que te evalúen, así como subir o bajar de nivel e indicar los resultados contra otros usuarios: «Acabamos de lanzar ahora la parte de encontrar gente con quién jugar. Los números todavía no son relevantes porque llevamos dos semanas, pero esto viene a ser que, en menos de treinta segundos, el usuario sabe dónde, cuándo y con quién jugar».

Son incalculables las veces que hemos dado muchas vueltas a la cabeza cuando buscábamos reservar una pista para jugar al tenis o al pádel con amigos o para unos partidos de fútbol. Ahora, gracias a esta app, eso ya no es problema: «Antes lo que ocurría es que, una vez que habías encontrado la reserva en un centro, tenías que hacerte un registro único para ese centro. Hemos generado el beneficio de que el usuario que conoce y usa Playtomic tiene menos ocasiones en que no sabe donde jugar». «También se beneficia el centro. Tanto el centro como el usuario son nuestros dos clientes», añade el CEO de Playtomic.

Obviamente, como todo en la vida, era una inversión. Podía salir bien o mal, pero una idea de este calibre tenía que ser expuesta y probar suerte para ver el resultado que tendría. Por fortuna para Pedro, salió mejor de lo esperado. En el mes de marzo, se firmó un acuerdo de colaboración junto a la Federación Madrileña de Pádel. Ambos crearon la primera metodología para nivelar los jugadores amateur, incrementando así la ocupación de los clubes y ofreciendo a los jugadores la mayor oferta de pistas de pádel de España en tiempo real.

La plataforma engloba a profesionales del deporte y algunos de los responsables de las startups tecnológica más exitosas de los últimos años. A día de hoy, cuenta con más de 2,500 pistas. Playtomic nació con una inversión de 2,5 millones de euros. El banco inglés GP Bullhound (fondo sueco) invirtió en la aplicación, al igual que lo hizo con otras app como Wallapop o Job and Talent. Gracias a esta inversión, la empresa llegó a la cifra de 3,6 millones en 2018: «Hemos tenido como seis meses donde hemos ido entendiendo el mercado y ahora es cuando hemos empezado a planificar todo lo que hemos aprendido y es cuando más estamos creciendo. Diría que tenemos la mayor oferta de pádel de España seguro, no hay nadie que ofrezca tantos centros como nosotros. Hace poco hemos comentado la entrada en inversión en GP Bullhound, además de Magnus Gottas. También tenemos algunos como Felix Ruíz u otros inversores minoritarios. Estamos creciendo a un ratio mes sobre mes bastante bueno, que es lo que hace que nuestra empresa vaya creciendo».

Actualmente, está presente en varias ciudades de España, en concreto en las principales. Club El Estudiante de La Moraleja de Madrid, Padel Indoor Mataró de Barcelona o Alavera Padel de Sevilla son algunos de los clubes con convenio con esta empresa. «Estamos en todas las regiones, aunque en algunas tenemos más penetración que otras. Madrid es nuestra gran fortaleza, Barcelona la estamos desarrollando ahora». En un futuro, Pedro Clavería no descarta que haya más deportes en la aplicación, pues asegura que Playtomic no discrimina ni desmerita ningún deporte que tenga un componente social fiel: «Nuestro proyecto no entiende de un deporte sí y otro no, sino que cualquier deporte que tenga un componente social fiel será un deporte interesante para Playtomic».

Tan solo hacen falta tres pasos para reservar la pista. Simplemente seleccionando la zona y la hora a la que se quiere jugar, la herramienta muestra las pistas disponibles con las condiciones y precio del club. La reserva y el pago se realizan de forma segura y al instante, desde el teléfono móvil o desde la página web. Una iniciativa, sin duda, con sabor de futuro, y pionera en la inmediatez de reservas. «Somos como el Spotify del deporte», así define Clavería su gran innovación. El vínculo definitivo entre deporte y deportista en el campo de la tecnología.