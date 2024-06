Pogacar frente a la historia

El Tour que arranca hoy en Florencia se puede resumir en dos preguntas: ¿Cuál de los dos grandes favoritos se hará con su tercera corona? Y la última, pero la de más calado, ¿podrá Tadej Pogaçar ganar el Giro y el Tour en el mismo año? Ese es el gran dilema. El esloveno tiene una cita con la historia.

Porque, de conseguirlo, sería el primero que lo hace en lo que llevamos de siglo. Nadie lo ha logrado desde que Marco Pantani lo hiciera allá por 1998, y las condiciones para que sea Pogaçar el que ponga su nombre en ese selecto club de ciclistas son difícilmente mejorables.

Para empezar, ha ganado el Giro sin necesidad de vaciarse. Sentenció la carrera en la primera semana y luego se dedicó a administrar la ventaja en la montaña y ampliarla en la contrarreloj. Ambicioso y espectacular como es, se dedicó algún que otro homenaje para ampliar la cuenta de victorias y acabar con casi 10 minutos de renta sobre Daniel Martínez, el segundo clasificado. Unas diferencias de otros tiempos.

Si dentro de tres semanas se corona vencedor en Niza, Pogaçar habrá completado una gesta al alcance de muy pocos ciclistas. Siete, en concreto: Fausto Coppi (1949, 52), Jacques Anquetil (1964), Eddy Merckx (1970, 72, 74), Bernard Hinault (1982, 85), Stephen Roche (1987), Miguel Indurain (1992, 93) y el propio Pantani. De hacerlo, Tadej sería el octavo en más de 115 años de historia. Se dice pronto.

Fueron muchos, en cambio, los ilustres que lo intentaron y se quedaron en el camino. Por poner dos nombres recientes, Alberto Contador y Chris Froome no fueron capaces de lograrlo. El británico lo intentó en 2018, antes de la fatídica caída que lo convirtió en el sombrío corredor que es hoy.

Vingegaard, gran rival

Y, al menos a priori, sólo hay un hombre que por calidad pueda impedirlo: Jonas Vingegaard. El actual bicampeón ha salvado una situación límite tras su durísima caída en la pasada Vuelta al País Vasco que le obligó a estar dos semanas hospitalizado. Su rendimiento es una incógnita a día de hoy, pero sí hay algunas certezas. La primera, que llega sin ritmo de competición en las piernas porque no ha corrido desde entonces.

La segunda, pero no menos importante, que el danés del Visma-Lease a Bike es un corredor tremendamente competitivo y su estado de forma irá a más a medida que pasen los días. De todos es sabido que Pogacar suele guardarse poco en las jornadas iniciales de la carrera. Pero arrancar fuerte será, si cabe, más importante para él en este año. Si llegan igualados a la última semana, puede que los 21 días de Giro, combinados con el desgaste del Tour, empiecen a pesar en las piernas del titán esloveno. Mientras, Vingegaard estará más fresco y los tres días finales tienen dureza, desnivel y altitud suficientes para darle la vuelta a la carrera si llega viva.

De momento, la realidad es la que es. No se ve a nadie capaz de hacer sombra a los dos colosos, que por cierto no se han enfrentado todavía este año. Quizá Egan Bernal podría estar cerca de ellos si volviese a su nivel de 2019, pero hace cinco años que no lo alcanza. Por solidez, Primoz Roglic sería el tercero en discordia.

Más dudas ofrece el cuarto del “Big Four”, un Remco Evenepoel tan espectacular como inconsistente por ahora. Carlos Rodríguez, Tom Pidcock, Richard Carapaz, Enric Mas, Pello Bilbao, Simon Yates, David Gaudu o Félix Gall deberían estar en la lucha por los puestos de honor. Pero, salvo que ocurra algo extraño, todos están a años luz de los dos ‘cracks’ del ciclismo actual.

Duro inicio

Y qué mejor día para empezar a destapar las cartas que el primero. En contra de lo que ha sucedido en ediciones anteriores, el Tour empieza fuerte. Muy fuerte. Una etapa inicial entre Florencia y Rimini con 206 kilómetros de recorrido y nada menos que siete puertos puntuables de montaña.

Cierto, ninguno de ellos es un coloso, pero un acumulado de 3.600 metros de desnivel en el primer día de carrera con una sucesión de subidas encadenadas en el tercio final de la etapa es más que suficiente para poner en aprietos a algunos favoritos. No todo el mundo arranca igual una competición. En el seno del UAE-Emirates lo saben y seguro que querrán empezar golpeando.

Vuelve el verano y, con él, regresa el Tour. Pero este no es uno más. Tal vez, dentro de tres semanas, Tadej Pogacar sea el primer ciclista que hace el ansiado doblete en lo que llevamos de siglo. Razón de más para no perdérselo.