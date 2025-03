Polémica por la primera expulsión de Sergio Ramos en México: "Debía estar fuera desde el principio..."

Sergio Ramos vivió su primera expulsión en la Liga MX durante su quinto partido con los Rayados de Monterrey. El central español vio la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Guillermo 'Memote' Martínez, cuando el balón no estaba en disputa. El árbitro Ismael López no dudó en sancionar la acción, y ahora el exjugador del Real Madrid podría enfrentar una suspensión de uno o dos partidos, dependiendo del criterio de la Comisión Disciplinaria.

A pesar de la expulsión de Ramos, Monterrey logró un sólido triunfo 1-3 ante los Pumas en la duodécima jornada del torneo Clausura. Sergio Canales fue la gran figura del encuentro, marcando un gol de penalti y asistiendo a Germán Berterame para el segundo tanto. Iker Fimbres y el propio Berterame completaron la goleada, un resultado que da un respiro al técnico Martín Demichelis, quien había recibido críticas tras la reciente eliminación en la Concacaf.

“Hoy demostramos que estamos unidos. Las derrotas siempre son duras, más una eliminación. Esta fue la semana más difícil que me ha tocado atravesar en Monterrey. Hablamos mucho entre nosotros, nos miramos a la cara y encontramos la solución con el gran plantel que tenemos”, declaró Demichelis tras el partido.

El técnico de los Pumas expresó su inconformidad con la expulsión tardía de Sergio Ramos, asegurando que el central español debió haber visto la tarjeta roja mucho antes.

"A un extranjero se le exige ser un ejemplo, ser un tipo de bien. Me parece que el central tiene que estar afuera desde el minuto 20, más allá de que se llame como se llame. Tiene que venir a ser un ejemplo. Si lo hubiera hecho uno de nuestro país, seguramente hubiera sido expulsado desde el minuto 20, no al 90, y eso es lo que me molesta, porque cuando eres extranjero te miden con otra vara y aquí me parece que no fue así", declaró el entrenador universitario.