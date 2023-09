La premonición de Pepe Domingo Castaño en su libro antes de fallecer: "Lloverá torrencialmente"

Pepe Domingo Castaño es historia del periodismo nacional e internacional. Tras su fallecimiento, muchas son las anécdotas que se están contando de él y que reflejan el cariño que todo el mundo le tenía. Lo que resulta impactante es que el propio locutor auguró en su libro lo que pasaría el día de su muerte. "El día que me toque el turno, en el umbral de lo que todavía nadie ha podido ver y contar, lloverá, lloverá torrencialmente. Creo que así está escrito no sé dónde. Si no lloviese en ese momento, aunque a mí de poco me servirá, esta historia quedaría incompleta, igual que esas sinfonías que nunca tienen final, porque el autor así lo quiso", escribió Castaño en su libro autobiográfico, titulado 'Hasta que se me acaben las palabras'.

El propio Paco González afirmó que esto era algo que él siempre decía y que se cumplió tanto en la noche del viernes como el sábado por la mañana. Ya no solo la lluvia, sino también la manera torrencial en la que se produjo. El comunicador ganó durante su carrera cuatro Premios Onda, un Micrófono de Oro y una Antena de Oro.

"Muy agradecido a cualquier persona que haya mostrado su cariño a Pepe porque se lo merecía y sobre todo a los oyentes" y ha recordado cómo han sido estos últimos días con el locutor: "Hace dos sábados, el anterior del parón de selecciones, viene y estaba fastidiado de la garganta. Fue al médico y le trataron y como no funcionaba, le cambiaron el tratamiento. Al final de esta semana, el jueves-viernes, estaba muy cansado, y ayer Tere nos dijo que se quedaban ingresados. Hevia y yo nos dijimos "lo que está sufriendo Pepe". Nos llamó su hijo pequeño anoche y nos dijo que no había solución", afirmó el periodista.