La prensa mundial alucina con el Real Madrid: "Nunca muere"

El Real Madrid remontó la eliminatoria de semifinales ante el Bayern de Múnich (2-1) y ya está en la final de Wembley que jugará el próximo uno de junio ante el Borussia. El doblete de Joselu está dando la vuelta al mundo después de sellar una victoria épica en un Bernabéu a reventar. Los blancos vuelven a demostrar que 90 minutos en su templo son muy largos. La prensa mundial alucina con la exhibición madridista y la facilidad que tiene el club de Chamartín para hacer milagros.

"Joselu de mi vida", titula el Marca en su portada de papel. "Quizá muchos dudaron de su fichaje, puesto que sin el fichaje de un delantero estrella le hacía a Joselu ser, sin serlo, el sustituto de Benzema", explica el periódico. "Este milagro lleva a Wembley", señala el Diario AS. "Esta remontada, como tantas otras, da una nueva muestra de la maestría del cuerpo técnico que dirige Carlo Ancelotti. Ante el Bayern, el italiano le dio la vuelta al partido en dos fases. Primero, retirando a Kroos y Tchouameni en el centro del campo para dar energías nuevas en el centro del campo con Modric y Camavinga, al mismo tiempo que variaba el esquema dejando a Vinicius mucho más inclinado hacia el extremo izquierdo, donde demostró que domaba a Kimmich cada vez que se enfrentaban", argumenta el periódico español.

En Alemania, algunos medios como el diario Bild habla de escándalo arbitral por el gol anulado al final del partido y también define como un "drama" la eliminación del Bayern y destaca el espíritu de superación del Madrid. Por su parte, Kicker también señala al colegiado.

En otros países, como en Italia, Francia, Brasil, Portugal y Argentina, también se rinden al Madrid. "El Real Madrid nunca muere", afirma la Gazzetta. "El Real inmortal", señala L'Equipe. "El Real Madrid de los milagros lo volvió a hacer", dice OLÉ. "Con un doblete de Joselu, el Merengue derrotó a los Bávaros y accedieron a una nueva final de la Champions. Se enfrentarán al Borussia Dortmund en Wembley", sentenció el medio argentino. "Remontada fantástica", titula A BOLA. "Joselu, el héroe del Madrid", añade el portal brasileño Globo.

Algo más reacios se muestran en Inglaterra, donde destacan más la polémica arbitral que la clasificación del Madrid a la gran final. "Es un desastre". "Harry Kane está gafado". "Tuchel explota contra el árbitro", son algunos de los titulares más destacadas de las principales cabeceras más importantes del país británico como The Sun y Daily Mail.

Las buenas impresiones del Madrid no solo se ven reflejados en los periódicos, sino también en diferentes afirmaciones de gente importante en el mundo del deporte. "Lo han vuelto a hacer. Esto no es suerte", dice el exfutbolista Carragher. "Vámonos. Vinicius, número uno", señaló Benzema. "Nos vemos en Wembley", dijo Bale. "No se puede preparar, sólo se puede rezar para que el Madrid tenga una noche mala", afirmó Mijatovic. "Es gracioso que haya gente que dude del Madrid", aseguró Marcelo. "El señor Joselu es mi padre", alegó Casillas.

Los blanco superaron en octavos al Leipzig, en cuartos al Manchester City de Guardiola y ahora en semifinales al Bayern. En la final les espera el Borussia Dortmund que está siendo el gran equipo revelación de esta competición.