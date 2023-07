La primera imagen de Sergio Rico tras salir del coma

Sergio Rico está jugando el partido más importante de su vida. El actual portero del PSG sufrió un accidente con un caballo a finales de mayo. Desde entonces, las noticias sobre su estado de salud han sido mínimas. Pero lo cierto es que fueron de menos a más respecto a esperanza. Tras salir del coma, el portero fue recuperándose y actualmente ya es consciente. Alba Silva, la pareja del portero español, publicó en su cuenta de Instagram la primera imagen de Rico desde que tuvo el accidente. Se puede ver a los dos cogidos de la mano en la habitación del hospital en la que se recupera el cancerbero.

El PSG quiso tener un detalle con Sergio Rico en el entrenamiento de este martes. Y es que, jugadores, cuerpo técnico y directivos posaron juntos con una camiseta del portero. El meta respondió en Instagram. "Muchas gracias a todos. Espero estar pronto a vuestro lado", afirmó.

"Nuestro día fue tan mágico como siempre ha sido lo nuestro, y no, no somos la pareja perfecta, también hay días grises y discutimos por absurdeces, pero soy plenamente feliz cuando estoy contigo en el sofá de casa, con nuestros perritos siendo una familia, que sé que está, junto a ti, mi lugar en el mundo, sea en la ciudad que sea", escribió hace unos meses Alba.

La fotografía que subió la mujer de Rico .

"Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor. Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos", afirmó la pareja.