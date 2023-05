La promesa de Alonso en la primera curva de Miami

Fernando Alonso (Aston Martin), que arrancará segundo en el Gran Premio de Miami (Estados Unidos), el quinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró, en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadion de la citada localidad del estado de Florida, que intentará "pasar a (el mexicano Sergio) ''Checo'' (Pérez, de Red Bull, que sale primero) en la primera curva y que luego "ya se verá qué pasa". "Ferrari aquí ha traído mejoras; y habrá que mirar los retrovisores. Pero haremos nuestra carrera. Intentaremos pasar a ''Checo'' en la primera curva y luego veremos dónde nos deja la carrera. Puede ser un séptimo, puede ser un quinto... y si es podio, mejor", opinó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006), en una segunda juventud a los 41 años y tercero en el Mundial, con 60 puntos, 33 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó noveno una calificación marcada por la bandera roja -a falta de 1:36- provocada por el accidente del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

"Ha sido una buena calificación, después de los altibajos de los últimos eventos. En Bakú (Azerbaiyán, donde acabó cuarto el pasado domingo, después de haber sido sexto en el sprint del sábado) tuvimos altibajos; pero hoy creo que lo hemos hecho todo bien: y el coche se ha comportado muy bien", explicó Alonso, que se ha convertido en la gran sensación del Mundial, en el que acabó tercero las tres primeras carreras del año (Baréin, Arabia y Australia), sus tres primeras con Aston Martin. Elevando a 101 su número de podios en la F-1, en la que logró la primera de sus 32 victorias hace casi veinte años (Hungría 2003); y la hasta ahora última, hace casi diez (España 2013, en Montmeló, Barcelona).

"No esperábamos este resultado. Obviamente, no sabemos qué hubiera pasado sin la bandera roja; pero creo que me quedaba ritmo en el coche, porque el tiempo en el primer intento de la Q3 lo había marcado con neumáticos usados; y faltaba el último intento con los nuevos", comentó el genial piloto asturiano, que en sus dos años de ausencia en la F1 -en la que debutó en 2001- ganó, entre otros, el Mundial de Resistencia (WEC) y, asimismo con Toyota (en dos ocasiones), las 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Tengo mucha confianza. El domingo es nuestro día", apuntó el asturiano, que arrancará desde la primera fila, al lado de ''Checo'', que firmó su tercera "pole" en la F-1.

"Salir lo más arriba posible en la parrilla siempre ayuda a que las cosas sean más sencillas. Subir al podio seguirá siendo complicado, pero nosotros vamos a hacer nuestra carrera; va a ser duro, pero intentaremos divertirnos", recalcó. "La línea de pilotaje es muy estrecha aquí y si te sales de la misma, la pista es muy deslizante. También tendremos que estar echando un vistazo a la meteorología; porque, si llueve, será un tema nuevo", advirtió el genio astur, que afirmó haber "disfrutado en cada vuelta" y que devolvieron "el coche al lugar al que se merece estar".

"Yo siempre he estado motivado, nunca perdí la motivación", había comentado Fernando, nada más bajarse del coche, en la entrevista a pie de pista, conducida por la ex piloto estadounidense Danica Patrick. "Siempre he trabajado duro, pero quizá no tenía el equipo detrás que creyera en mi rendimiento, potencial, ni en mi capacidad de buscar los mejores reglajes y desarrollar el coche", apuntó el doble campeón mundial, presumiblemente en alusión a Alpine, su anterior equipo. "Nunca he tenido un coche tan rápido como ahora. Yo no he cambiado; pero Aston Martin me ha cambiado por completo", añadió un exultante Alonso.