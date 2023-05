El mensaje optimista de Alonso para el Gran Premio de Miami

Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de F-1, que marcó el quinto tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Miami (EEUU), el quinto del año, declaró en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadion de la citada localidad del estado de Florida que "la calificación" del sábado "es importante, pero" que suelen "ser fuertes los domingos, así que habrá que ver qué pasa". "Ha sido un viernes de entrenamientos relativamente rutinario para nosotros, después del formato diferente de Bakú", explicó Alonso, en una segunda juventud a los 41 años; que, con tres terceros puestos en sus tres primeras carreras con Aston Martin -en Baréin, Arabia Saudí y Australia- y un cuarto el pasado domingo, en Azerbaiyán, es tercero en el Mundial: con 60 puntos, 33 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que apunta a un tercer título seguido y que fue el más rápido en los entrenamientos de este viernes.

"Tuvimos más tiempo en pista para aprender cosas acerca del coche y de los neumáticos este fin de semana, aunque algunas banderas rojas interrumpieron ambas sesiones", apuntó el doble campeón mundial asturiano, 32 veces victorioso en la F-1, en la que cuenta 101 podios. "Hasta el momento, creo que el nuevo asfalto parece que es mejor; pero, básicamente, hoy estuvimos limpiando la línea de pilotaje. Y da la sensación que cuando te sales de ella, está muy resbaladizo; algo que complicaría las posibilidades de adelantar", manifestó Fernando.

"La calificación de mañana es importante, pero solemos ser más fuertes los domingos, así que veremos a ver qué pasa", añadió Alonso tras acabar quinto los entrenamientos en la pista construida alrededor del estadio donde juegan de locales los Miami Dolphins, equipo de la NFL, la espectacular liga profesional de fútbol americano.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de F-1, que marcó el mejor tiempo en la jornada de entrenamientos libres manifestó que está "contento", porque "en líneas generales fue una jornada positiva". "Hoy ha sido un buen día. Al principio nos dedicamos a familiarizarnos con el nuevo asfalto de la pista, que se iba poniendo cada vez más rápida", explicó Verstappen, de 25 años, que lidera el Mundial con 93 puntos, seis más que su compañero, el mexicano Sergio Pérez.

"Está aún bastante deslizante si te sales de trazada, pero está ok si mantienes la línea de pilotaje", comentó "Mad Max", que cuenta 37 victorias en la F-1, dos de ellas esta temporada. "Lo más importante de hoy es que el coche tenía un buen balance, así que en ese aspecto estoy contento", dijo el nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos, que aspira a lograr un tercer título seguido. "Aún hay un par de cosas a las que tendremos que echar un vistazo esta noche; sería ideal ser más rápidos en cada curva, algo que no siempre es posible", añadió "Mad Max". "A ver cómo está el tiempo mañana", señaló Verstappen, en referencia a que no se descarta que pudiese llover en algún momento durante la jornada de este sábado. "Pero en líneas generales ha sido una jornada positiva", afirmó el líder del Mundial.