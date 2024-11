PSV - Girona, en directo hoy: alineaciones, resultado y goles en vivo, Champions League

«Va por ti, Henry. Fuerza, Valencia», decía la camiseta que mostró al público y a las cámaras Miguel Gutiérrez después de marcar un gol al Leganés, su segundo tanto de la temporada. El lateral del Girona se acordaba así de su amigo Enrique, valenciano, que tenía a su madre desaparecida por los efectos de la DANA. «La segunda ciudad donde más he estado y donde más amigos tengo es Valencia», añadía el futbolista. «Es una auténtica locura lo que ha pasado y se me pone la piel de gallina solo de recordar todo lo que he visto. De verdad, toda la ayuda que reciban es poca», decía.

No son días fáciles para Miguel, igual que para mucha gente, aunque ahora parece más tranquilo. «Estoy un poco mejor porque han pasado unos días. He hablado con mi amigo, está más tranquilo, han pasado los graves episodios de lluvias pese a que la situación es crítica», reconoce...SEGUIR LEYENDO