La tristeza de Miguel Gutiérrez

«Va por ti, Henry. Fuerza, Valencia», decía la camiseta que mostró al público y a las cámaras Miguel Gutiérrez después de marcar un gol al Leganés, su segundo tanto de la temporada. El lateral del Girona se acordaba así de su amigo Enrique, valenciano, que tenía a su madre desaparecida por los efectos de la DANA. «La segunda ciudad donde más he estado y donde más amigos tengo es Valencia», añadía el futbolista. «Es una auténtica locura lo que ha pasado y se me pone la piel de gallina solo de recordar todo lo que he visto. De verdad, toda la ayuda que reciban es poca», decía.

No son días fáciles para Miguel, igual que para mucha gente, aunque ahora parece más tranquilo. «Estoy un poco mejor porque han pasado unos días. He hablado con mi amigo, está más tranquilo, han pasado los graves episodios de lluvias pese a que la situación es crítica», reconoce.

El club que entrena Míchel no está rindiendo al mismo nivel de la pasada temporada. Son muchos los jugadores importantes que se han marchado y muchas las lesiones que está sufriendo este año. Pero Miguel sí mantiene el mismo ritmo del curso pasado. Ha marcado ya dos tantos, los mismos que en la pasada temporada, y ha dado tres asistencias, camino de las nueve que repartió entonces. Lo importante, sobre todo, es que su incidencia en el juego de ataque de su equipo es decisiva y sigue siendo uno de los jugadores que más ocasiones crean para sus compañeros en todas las grandes ligas europeas.

Miguel ha puesto de moda en el fútbol español el lateral incorporado al centro del campo, como suele hacer Guardiola en sus equipos. Él parte del costado para arrimarse al medio y ayudar a los centrocampistas. Y desde ahí genera muchas de las jugadas de ataque del Girona.

Aunque contra el Leganés se ocupó más del juego por los costados. «Tanto Arnau como yo ya llevamos tiempo con el míster y tenemos una idea clara que se coge con los años. En ataque lo tenemos claro, me veis por dentro. El otro día me dijo Míchel que tenía que dar amplitud yo y puedo jugar tanto por dentro como por fuera», asume.

Sus actuaciones hace que vuelvan los rumores de que a final de temporada puede regresar al Real Madrid. El club madridista es el propietario del 50 por ciento de sus derechos. Recuperarlo sólo le costaría ocho millones y es uno de los canteranos repartidos por el mundo a los que más atención presta el conjunto blanco.

Otro paso que tiene pendiente es la llamada de la selección absoluta. Este verano ya ha sido campeón olímpico en los Juegos de París y no sería extraño que Luis de la Fuente contara con él para alguna convocatoria. De momento está pendiente de lo que dice Míchel. «Ningún partido que juguemos en la Champions puede pasar desapercibido», asegura el entrenador del Girona.