Puñetazo de Sainz en la mesa de Ferrari

Ferrari siempre es una montaña rusa y, a pesar de la victoria de hoy con doblete de sus pilotos, la polémica siempre les perseguirá. Carlos Sainz venció en Melbourne de forma autoritaria y dejó la sensación de que, al menos hoy, podría haber luchado con Max Verstappen, aunque el holandés se retiró en el tercer giro por un problema mecánico. Carlos Sainz no empezó bien el año. El fichaje de Hamilton le sacó del equipo para 2025 y “frenó en seco” las negociaciones de renovación. Y arrancar una nueva temporada sin tener escudería para el próximo año no es lo mejor.

Formula One Australian Grand Prix - Race JOEL CARRETT Agencia EFE

Pero Sainz siempre se mantuvo firme y acabó en el podio de la primera carrera en Baréin. Sin embargo, en Arabia Saudí llegaron otra vez los problemas. Una operación de urgencia de apendicitis le impidió disputar la carrera y lo que es peor, sus tiempos de recuperación no aseguraban su presencia en Australia. El español no está al cien por cien, pero, cosas de la vida, ha terminado en lo más alto del podio. Ha pasado muchas horas en cámara hiperbárica y con mucha incertidumbre para estar en el circuito en buenas condiciones. Y ha ganado con total autoridad. ¿Qué consecuencias tiene esto? La alegría en Ferrari es muy grande por el doblete conquistado y, sobre todo, por la sensación de que el coche podía luchar con el Red Bull. Sin embargo, el piloto al que han renovado, Leclerc, no ha podido con Sainz, que está fuera de la escudería y debe buscar asiento para el próximo año. Leclerc no ha podido acercarse al español en ningún sentido. Ni por velocidad, ni por estrategia, ni por puesta a punto del coche ni por nada. Sainz es igual o mejor piloto que Leclerc. Si las cosas siguen así, la tensión no tardará en llegar. Sainz negocia con equipos como Mercedes, Audi y Aston Martin.