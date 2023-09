¿Quiénes son las jugadoras que han renunciado a la selección femenina?

Las futbolistas de la selección española femenina se plantaron y no volverán, de momento, a defender los colores de 'La Roja'. Pese al adiós de Vilda y la renuncia de Rubiales como presidente de la RFEF, el conflicto sigue. En total, más de 80 jugadoras firmaron aquel comunicado. "Pedimos cambios reales, tanto deportivos como estructurales. Ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto no deberían verse involucradas en actitudes no consentidas. Las jugadoras de la Selección, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas. Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección a seguir creciendo para poder trasladar este gran éxito a posteriores generaciones. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español", reza el escrito.

Las firmantes van desde las 23 campeonas del mundo a otros nombres como Mapi León, Amanda Sampedro, Claudia Pina, Lola Gallardo, Patri Guijarro, Virginia Torrecilla, Vero Boquete, Andrea Pereira, Silvia Meseguer... Así hasta más de 80 nombres, y se seguirán sumando más.

Un mensaje firme

Ivana Andrés, en una recepción en el Ayuntamiento de Valencia fue contundente: "No vamos a parar hasta que recibamos el trato igualitario que merecen todas las mujeres en el deporte y en la sociedad. Nosotras, como iconos públicos, somos ejemplo y por eso nosotras, más que nadie, queremos permanecer firmes en las reclamaciones que son de todas. Este reconocimiento es por un logro que no es sólo nuestro. Lo es también de todas las generaciones de futbolistas que durante décadas han luchado y han trabajo para llegar a este momento. Esa ha sido una de nuestras mas valiosas fuerzas, sentir la energía de miles de mujeres que han labrado un camino para que todo fuese más fácil para nosotras. Para honrarlas y seguir su senda en busca del ideal de igualad en un día que soñaron, vamos a recoger el testigo de sus reclamaciones", insistió.