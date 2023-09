Se rompe la selección: las campeonas deciden no volver con España

Montse Tomé va a ser presentada esta tarde como nueva seleccionadora y en teoría, tendría que dar la lista de jugadoras convocadas para los dos primeros encuentros de la Nations League, la competición que tiene que dar el pase a los Juegos Olímpicos. En teoría. En la práctica va a ser complicado. Las jugadoras internacionales, campeonas del mundo, parece que han decidido que no van a volver a jugar con la selección hasta que los cambios sean profundos y estructurales. La salida de Rubiales y de Vilda no son suficientes para las futbolistas campeonas y piden más cambios. Lo van a poner en un comunicado, pero la decisión ya está tomada. Son 41 futbolistas las que se han puesto de acuerdo, las más importantes del país. Quieren llegar hasta el final.

Consideran que la transformación de la Federación tiene que ser más profunda y que hay personas que continúan dentro que no pueden seguir tras lo vivido con Rubiales nada más ganar el Mundial. No sólo fue el beso a Jenni Hermoso, también quieren que se tenga en cuenta todo lo que sucedió después:la presión que sufrió Hermoso por parte del equipo de ex presidente de la Federación para que le mostrase su apoyo.

Lo avisó ya ayer la capitana Ivana Andrés, en una recepción en el Ayuntamiento de Valencia: "No vamos a parar hasta que recibamos el trato igualitario que merecen todas las mujeres en el deporte y en la sociedad. Nosotras, como iconos públicos, somos ejemplo y por eso nosotras, más que nadie, queremos permanecer firmes en las reclamaciones que son de todas", señaló.

La jugadora del Real Madrid habló en el hemiciclo en nombre suyo, de la jugadora del Valencia Enith Salón y de la levantinista Alba Redondo, que no pudo asistir a una recepción en la que su compañera de selección quiso compartir el éxito logrado con las generaciones previas. "Este reconocimiento es por un logro que no es sólo nuestro. Lo es también de todas las generaciones de futbolistas que durante décadas han luchado y han trabajo para llegar a este momento. Esa ha sido una de nuestras mas valiosas fuerzas, sentir la energía de miles de mujeres que han labrado un camino para que todo fuese más fácil para nosotras. Para honrarlas y seguir su senda en busca del ideal de igualad en un día que soñaron, vamos a recoger el testigo de sus reclamacione", insistió.