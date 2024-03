La reacción de Carlos Alcaraz a la publicación de Cristiano Ronaldo sobre el Real Madrid

El Real Madrid cumplió este pasado miércoles 122 años de historia. Sin duda, un momento inolvidable para la entidad madridista que sigue creciendo a pasos agigantados y que lo festejó con el pase a los cuartos de final de la Champions. Uno de los momentos más emotivos fue cuando el propio Cristiano Ronaldo felicitó al club en sus redes sociales.

El portugués es el máximo goleador de la historia del club. Estuvo en el Madrid durante 9 temporadas (2009/10 a 2017/18), marcando 451 goles en 418 partidos y ganando 4 Champions League, 2 Ligas y 2 Copas del Rey, entre otros. "¡Muchas felicidades por estos 122 años de historia, familia madridista! ¡Hala Madrid!", afirmó.

"No es una lágrima, se me ha metido algo en el ojo", afirmó Alcaraz con un comentario que se hizo viral al instante superando los 7.000 me gustas.