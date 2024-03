Ancelotti, tras el Real Madrid-Leipzig: "Hemos jugado con el freno puesto"

El Santiago Bernabéu despidió al Real Madrid en el descanso con una pitada como si la eliminatoria estuviera perdida. Estaban por delante los blancos, pero esa no era la cuestión, la queja era porque la grada no había ido a Chamartín a ver lo que estaba viendo. En Concha Espina gusta otra cosa y la afición lo tenía claro, que el Real Madrid no es eso y este no era el camino para meterse en los cuartos de final.

Ancelotti quiso meter un quinto centrocampista y eso implicaba convertir a Valverde en extremo, que es una transformación que el uruguayo experimenta cuando se acerca la primavera y llegan los partidos sin red en la Liga de Campeones. La fórmula le ha funcionado tanto al Real Madrid que el gol de la última final de Champions llegó por su carril, con un centro que Vinicius aprovechó ante el Liverpool en París. Esa era la buena noticia del cambio en la alineación, la mala fue que el Madrid se quedó sin alma jugando a no sabía muy bien qué. El técnico italiano también se dio cuenta y salió del vestuario mucho antes del comienzo de la segunda mitad para hacerle ver a Rodrygo que iba a entrar y tenía toda su confianza. Quiso cambiar cuanto antes Ancelotti pero el día del 122 cumpleaños del club salió uno de los peores encuentros.

"Objetivo cumplido, sabemos que no ha sido nuestro mejor partido, hay días que tienes malos partidos, que nos valga para lo que viene. Y hay que estar contentos porque estamos en cuartos de la Champions", confirmaba Nacho en Movistar +. «Ni por delante en el marcador hemos sido capaces de hacernos fuertes. Nadie dijo que fuese a hacer fácil. Cuando las cosas no salen como quieres toca pelear y luchar, son partidos que te hacen crecer y aprender», continuaba el capitán después del pase a cuartos y de unos minutos finales de sufrimiento en el Bernabéu.

Lo que no cambia, sea en los días buenos y en los malos, es el protagonismo de Vinicius y Bellingham. Entre los dos, tras el robo de Kroos, idearon la jugada del gol del Madrid. Al brasileño le dio tiempo a pelearse durante un rato y ser la única salida ofensiva en muchos momentos. No estuvo brillante, pero volvió a aparecer para salvar a los suyos y eso es lo que hacen las estrellas.

"Partido malo, mal jugado, poca intensidad, el aspecto psicológico ha condicionado mucho nuestra actuación. El rival tiene calidad, jugaba sin nada que perder, y nosotros con el freno desde el principio hasta el final pensando en la pequeña ventaja", asumía Ancelotti.

"La idea era la de presionar más con centrocampistas de energía y la realidad es que hemos jugado frenados y controlando demasiado el bloque bajo, lentos con balón, poca verticalidad, muchos pases laterales. No ha sido una buena noche, es bastante evidente. Mea culpa pero lo importante mes estar en cuartos. Hay que mejorar", continuaba el técnico del Real Madrid, que se quedaba con lo positivo. "Esto puede pasar alguna vez en la Champions, lo que pasa es que a veces esto te elimina. Nosotros no hemos estado nunca cerca de ser eliminados. "El aspecto mental fue importante. Tienes una ventaja y no vas a tope, lo contrario del Leipzig que ha intentado todo. Hay que hacer una evaluación con calma de lo que ha pasado. Pero tener siete puntos de ventaja en Liga y estar en cuartos permite ser autocríticos pero no demasiado".