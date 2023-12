La reacción de este futbolista ante el accidente de Marta Díaz

En el mundo de las redes sociales y las influencers, todo tiene que ser contado y grabado, por supuesto los momentos felices, pero también, puede que hasta más, los infelices. La conocida influencer Marta Díaz ha sufrido un accidente mientras practicaba esquí durante sus vacaciones en los Alpes. Según informó a través de su perfil de Instagram, sufrió una caída muy fuerte que le provocó la rotura del ligamento cruzado de la rodilla, y es probable que necesite una operación. Este incidente ha obligado a Marta Díaz a regresar de urgencia a España para someterse a pruebas médicas que determinen el alcance de la lesión y el tratamiento a seguir para su recuperación.

La influencer, visiblemente afectada, ha expresado su tristeza y frustración por lo sucedido, afirmando que este accidente ha sido el no va más después de un año complicado, que incluyó su ruptura con el futbolista Sergio Reguilón. "Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla, he tenido una caída muy fuerte, y me he roto el ligamento cruzado, muy probablemente necesite operación, no sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo, es que no la puedo explicar con palabras, estoy realmente mal, mi año ha sido horrible, y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que colma el vaso", ha escrito en las redes sociales.Ya sabéis la ilusión y las ganas que tenía de este viaje, de distraerme, de no pensar, de pasármelo bien, pero ha sido todo lo contrario me voy de urgencia a España, con mucho dolor, y angustia, os iré informando, pero creo que ahora mismo necesito un poco de descanso de redes, os quiero mucho. Volveré prontito, lo antes que pueda", ha escrito.

Como no podía ser de otra manera el accidente de Marta Díaz ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con muestras de apoyo y solidaridad por parte de otros rostros conocidos del mundo del streaming y las redes sociales pero también del mundo del deporte. "A veces ocurren cosas inesperadas pero esto solo te hará más fuerte. Con el tiempo sacarás muchas cosas positivas de este suceso. Muchísimo ánimo", ha escrito la futbolista del Real Madrid, Carla Camacho. Mientras el jugador español, Fede Vico, que juega ahora en Grecia, le ha escrito. "Ánimo Marta. Un beso".

También han sido muchas las bromas acerca de la ocurrencia de fotografiarse mientras está siendo atendida y después colgarlo.