Marta Díaz sufre un accidente en los Alpes: regresa a España de urgencias y bajo amenaza de ser operada

Marta Díaz había ideado un puente de diciembre cargado de emociones y en el que pensaba quemar adrenalina esquiando en los Alpes. No estaba sola, pues le acompañaban un nutrido grupo de amigos, entre los que se encontraba Laura Escanes, amantes todos ellos de los deportes de inviernos. Estaban dispuestos a pasar intensas jornadas en la nieve, ladera abajo con los esquíes y las tablas de snow, pero sus planes se han ido al traste el primer día de vacaciones, pues la popular influencer ha sufrido un aparatoso accidente. De hecho, tal es el susto que se ha llevado, que ha tenido que regresar a España con carácter de urgencia, mientras que abandonaba las pistas en ambulancia.

Story de Marta Díaz Instagram

La ilusión era máxima los días previos al viaje a los Alpes con amigos. Como creadora de contenido, no dudó en compartir tips para que sus seguidores emulasen sus consejos para la aventura que ella estaba a punto de comenzar. No se dejó ningún detalle sin grabar, como así hizo incluso hasta el momento en el que pisaba por primera vez la nieve a su llegada a la pista de esquí. Después mostró lo feliz que se sentía por poder disfrutar de un plan tan maravilloso con unas vistas tan espectaculares. Todo era un sueño hecho realidad para ella, que en la siguiente publicación se tornó en pesadilla, porque una desafortunada caída ponía fin a su viaje e iniciaba otro, el de regreso a casa previo paso por el hospital.

Marta Díaz llora sin consuelo Instagram

“Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla. He tenido una caída muy fuerte y me he roto el ligamento cruzado”, comienza a detallar Marta Díaz como acompañamiento a las imágenes de su traslado a urgencias y su rostro plagado de lágrimas. Y no es para menos, pues continúa informando a su familia virtual de que “muy probablemente necesite operación”. Un revés inesperado que trunca su idílico viaje con amigos: “No sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo, es que no la puedo explicar con palabras, estoy realmente mal, mi año ha sido horrible y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que colma el vaso”, se quejaba la influencer, haciendo alusión también a su ruptura del futbolista Sergio Reguilón, que ha supuesto otro revés para ella en este fatídico 2023.

No termina aquí: “Ya sabéis la ilusión y las ganas que tenía de este viaje, de distraerme, de no pensar, de pasármelo bien, pero ha sido todo lo contrario, me voy de urgencias a España, con mucho dolor y angustia”. Se despide Marta Díaz, convertida en un mar de lágrimas, no sin antes prometer a sus fieles seguidores de que les mantendrá informados en todo momento de cada avance y detalle de su existencia, aunque “creo que ahora mismo necesito un poco de descanso de redes, os quiero mucho. Volveré prontito, lo antes que pueda”.