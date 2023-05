La reacción de Xabi Alonso a los cánticos de la afición del Leverkusen tras perder contra la Roma de Mourinho

El Bayer Leverkusen perdió ante la Roma (1-0) en la ida de las semifinales de la Europa League. Los 3.000 aficionados alemanes viajaron a Italia para acompañar a su equipo y ovacionaron hasta el final a su técnico. Xabi Alonso no dudó en saludar uno a uno a todos los fans que estaban en la primera fila. El club alemán ofreció a Xabi Alonso la oportunidad de participar en la Champions League en el grupo del Porto y Atlético de Madrid.

Xabi hizo frente a un desafío complicado, puesto que el equipo estaba penúltimo y ahora le tiene el sexto. Una remontada inexplicable que solamente conoce al detalle el propio técnico. El mero hecho de también conseguir llevar al equipo hasta las semifinales de la Europa League le da todavía más valor a este proyecto.

"Todos toman sus propias decisiones. Yo trato de dar los pasos que yo decido y no ser empujado a algo. Tengo la ambición de entrenar a un equipo de la élite, pero no tengo prisa. Después de estar fuera durante tantos años, siempre hay un momento para volver a casa. Estaba comenzando una nueva carrera y sabía que iba a aprender aquí, a tener la paciencia y el apoyo de tanta gente. Este es un lugar donde tienes un poco más de espacio para aprender", dijo el entrenador antes de irse del filial de la Real Sociedad donde consiguió un ascenso histórico a Segunda División. Eso sí, no fue capaz de mantener al equipo en la categoría de plata del fútbol español.