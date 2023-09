Las reacciones al despido fulminante de Vilda. "Por tu soberbia y paternalismo, out"

Jorge Vilda ya no es el seleccionador femenino español, una noticia que se ha hecho oficial este martes pero una decisión que se tomó la semana pasada, poco después de que los presidentes de las territoriales decidieron pedir la dimisión de Luis Rubiales, condenar sus actos y asegurar que apoyaban a Pedro Rocha como sustituto y que iban a tomar decisiones encaminadas a provocar "cambios estructurales necesarios en la Federación para abrir una nueva etapa". Traducido, significaba que Vilda iba a caer por su enfrentamiento con muchas de las futbolistas y la poca confianza que le tenían incluso las internacionales que habían ganado con él el Mundial en Nueva Zelanda y Australia.

A pesar de sus títulos, que son muchos al frente de la selección tanto como director deportivo como seleccionador, su situación se había convertido en insostenible para la Federación y sus críticos no tardaron en mostrar sus reacciones en redes sociales a la decisión de su marcha a pesar de tener todavía un año de contrato. "Por presionar a Jenni y por los aplausos y por campeonEs y por la soberbia con las 15 y por el paternalismo y por la incapacidad demostrada durante 7 años y por no respetar la intimidad de las jugadoras y por la inexistente autocrítica y por taaantos motivos: VILDA OUT", escribía en Twitter (X) Danae Boronat, periodista deportiva muy crítica con el ya ex seleccionador, al que recordaba el episodio de las 15 "rebeldes". En este asunto, Vilda tuvo el apoyo incondicional de Rubiales, que lo mantuvo en su cargo y consiguió llegar al Mundial con un equipo competitivo después de que algunas de las jugadoras que se negaban a ir con él al mando dieron marcha atrás.