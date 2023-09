El durísimo mensaje de Angels Barceló contra Morata y los internacionales: "Niños consentidos"

Los jugadores de la selección española sacaron ayer el comunicado contra Rubiales para intentar que no se les preguntase más por su beso a Jenni Hermoso. Aunque hoy martes, Azpilicueta, uno de los veteranos del equipo de De la Fuente sí que ha tenido que contestar varias preguntas: " Emitir un mismo comunicado, con comas y puntos, no es sencillo, nos llevó nuestro tiempo. Pero era lo que considerábamos que debíamos hacer desde nuestra responsabilidad como jugadores de la selección española", aseguró el defensa en conferencia de Prensa. "Cuando nos juntamos, lo preparamos, nos pusimos de acuerdo los 24 y emitimos el comunicado lo más rápido que pudimos. Consensuar todos con la misma opinión es muy difícil, lo que hicimos fue una cosa nuestra, era lo que considerábamos", siguió contando acerca de cómo se preparó-

"Venimos a una convocatoria con unos acontecimientos que están ahí, es una realidad, y después está la deportiva, tenemos una situación difícil. Tenemos que dar el máximo en ambas situaciones, representamos a millones de españoles", insistió, repitiendo el mensaje que leyó Morata.

Así, el lateral mostró "total" respeto ante la decisión de las campeonas del mundo de renunciar a la selección y insistió en la "responsabilidad" que deben asumir como futbolistas, también "por lo que ha pasado extradeportivamente". "Dar la cara, ser ejemplo para las próximas generaciones, el fútbol debe dar ejemplo. Tenemos esa responsabilidad tanto dentro como fuera del campo", reiteró.

Pero es un comunicado que no ha gustado a todos.Vero Boquete, la futbolista que es una institución en el fútbol español, habló contra él."El comunicado de la selección masculina llega tarde y es insuficiente. No sé si es querer quedar bien o posicionar, que es algo valiente. Pero me da que es exclusivamente para evitarse preguntas incómodas", aseguró en la Ser.

Barceló: "Comportamiento ruiz y mezquino" de los jugadores de la selección española

Angels Barceló ha sido mucho más dura: "Por fin leen un comunicado, sólo han necesitado quince días para pronunciarse. Leído por Álvaro Morata sin apenas levantar la mirada, sin ninguna empatía hacia sus compañeras futbolistas, sin ninguna mención a Jenni Hermoso, sin aceptar preguntas. Un comunicado para salir del paso, como diciendo: 'dejadnos ya en paz con este asunto. Lamentable. Y la demostración de que el fútbol masculino, mayoritariamente, porque hay alguna excepción, se mantiene en la caverna, de donde se resiste a salir. El se acabó tambien va con ellos, hace referencia a su comportamiento ruiz y mezquino, de niños consentidos que no quieren que nada ni nadie cuestione su forma de vida", ha dicho.

Mientras, Azpilicueta confesó que no ha hablado con ninguna de las dos partes, ni con Rubiales ni con las jugadoras. "No tengo ningún problema en hablar con ellos. Por ejemplo tuve más contacto con las jugadoras del Chelsea femenino, no he tenido ninguno con las jugadoras de la selección, tampoco he hablado nunca con Rubiales. Siempre estoy dispuesto, no tengo ningún problema", describió.

"En cuanto a nombramientos y dimisiones, nunca he tenido ningún poder. Él se explicó, yo nunca he hablado con él hasta ayer, y solo hablamos de fútbol. Me sorprendió todo eso, pero él fue el que hizo esos actos y el que después emitió el comunicado. Ahora mismo es el seleccionador, y luchamos por ganar los próximos partidos", concluyó sobre el seleccionador, Luis de la Fuente, y su comunicado pidiendo perdón por aplaudir a las palabras de Rubiales en la Asamblea de la RFEF.