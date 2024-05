Real Madrid-Panathinaikos, la final nunca vista

El partido decisivo de la Euroliga medirá a los que fueron los dos mejores equipos en la primera fase. El Madrid del récord de 27 victorias y el Panathinaikos de Ergin Ataman revalidaron en Berlín lo mostrado antes de los cuartos de final y la Final Four.

Ambos son dos de los grandes clásicos del continente, pero jamás se habían enfrentado en la lucha por el título. El Real Madrid es el equipo que más trofeos ha levantado con once títulos (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 y 2023). Los griegos son terceros en este particular ranking, por detrás del CSKA Moscú (8) e igualados con el Maccabi (6), con media docena de Copas de Europa (1996, 2000, 2002, 2007, 2009 y 2011). Cinco de esos trofeos, los cinco últimos, llegaron con Zeljko Obradovic en el banquillo ateniense. La Final Four de Berlín se decidirá en una final inédita.

El entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman, destacó la victoria de su equipo frente a Fenerbahce y puso en valor que dirige un vestuario "alucinante" porque la gente "siente el basket". Enfatizó que sus jugadores controlaron durante "la mayor parte del partido", ejecutaron "una gran defensa" y movieron "bien" el balón, especialmente en el inicio del choque. "Ellos recuperaron e hicieron transiciones. Nos adaptamos a la situación. Conseguimos pases extras para dejar a Kendrick Nunn solo e hicimos una buena selección de tiros", completó como claves del triunfo.

El preparador turco explico que antes del partido les dijo en el vestuario que no pensaran que era un Final Four, "sino un partido corriente y que hicieran en defensa y ataque lo que saben hacer". Destacó también la actuación de Jerian Grant, sobre el que consideró que "hizo un gran partido, no solo en defensa, también en ataque, acompañando a Nunn y defendiendo Calathes. Es una muestra de su confianza y es muy importante para nosotros".

Preguntado por Juancho Hernángomez y su escaso tiempo en pista hizo referencia a que "pasó por una lesión larga" ya que "jugó contra Maccabi el quinto partido al salir del hospital". "Demostró orgullo pero a veces tomó la decisión equivocada. Es un gran jugador pero a veces le superan las emociones", dijo sobre el alero. El propio Juancho, al término del encuentro, dijo que tuvieron "un gran inicio", pero que luego se igualó "porque el Fenerbahçe tiene un gran equipo, con grandes jugadores y un gran entrenador". "Hicimos un gran trabajo", sentenció.

Programa Final Four

Panathinaikos, 73-Fenerbahçe, 57

Real Madrid, 87-Olympiacos, 76

Final: Real Madrid-Panathinaikos (día 26, 20:00)

Tercer y cuarto puesto: Fenerbahçe-Olympiacos (día 26, 17:00)

*Todos en Movistar +