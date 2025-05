"Recibo constantemente fotos de hombres desnudos"

Giulia Gwinn, futbolista del Bayern Munich y una de las figuras más destacadas del fútbol femenino alemán, ha dado un paso valiente y necesario al publicar su autobiografía titulada Write your own story. Con tan solo 25 años, Gwinn no solo ha conquistado títulos y reconocimiento en el campo de juego, sino que también se ha convertido en una voz relevante para visibilizar las dificultades y desafíos que enfrentan las mujeres en el fútbol profesional.

Desde 2019, Giulia Gwinn juega como centrocampista en el Bayern Munich, uno de los clubes más importantes de Europa. Su talento, entrega y visión de juego la han consolidado como una pieza clave del equipo bávaro y de la selección alemana. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de obstáculos, especialmente por el hecho de ser mujer en un entorno históricamente dominado por hombres.

Presentación en un lugar simbólico

La presentación de Write your own story tuvo lugar en la Literaturhaus de Múnich, un espacio emblemático de la cultura alemana. La elección de este sitio para lanzar su libro refuerza la importancia de la obra y el mensaje que Gwinn busca transmitir. Uno de los temas centrales que aborda en su autobiografía es el sexismo que enfrenta a diario por ser futbolista y mujer. Lejos de limitarse a los prejuicios o comentarios machistas, Gwinn denuncia situaciones de acoso que se han convertido en parte de su rutina como figura pública. “Claro, constantemente recibo fotos de hombres desnudos. Supuestas fotos de penes”, confiesa en su libro con una sinceridad que impacta y obliga a reflexionar sobre la realidad de muchas mujeres deportistas.

Acoso digital

Gwinn relata que este tipo de situaciones no son aisladas ni excepcionales. “Este tipo de cosas aparecen constantemente en mi bandeja de entrada de Instagram”, explica, subrayando la frecuencia con la que recibe imágenes sexuales no solicitadas. La futbolista detalla que “las fotos siempre provienen de cuentas anónimas”, lo que dificulta identificar a los responsables y pone en evidencia la impunidad con la que actúan quienes envían este tipo de mensajes.

Ante estos episodios de acoso, Gwinn ha optado por una estrategia clara: “Borro las fotos y los mensajes, y denuncio las cuentas.” Sin embargo, reconoce que esta solución no resuelve el problema de fondo, ya que el acoso persiste y se repite. “Es simplemente acoso de mal gusto”, sentencia, visibilizando una problemática que muchas veces se minimiza o se ignora en el debate público.

Más propuestas sexuales

La exposición mediática de Giulia Gwinn también ha traído consigo propuestas que ponen a prueba sus límites personales. En su libro, revela que ha recibido múltiples invitaciones para posar en la revista Playboy. Aunque reconoce que “son fotos bonitas y estéticas, sin duda. Pero no son para mí”, deja en claro que la decisión sobre cómo mostrarse públicamente debe ser siempre personal y libre de presiones externas.

Gwinn establece una diferencia entre la libertad de compartir imágenes en sus redes sociales y el tipo de exposición que le proponen desde ciertos medios. “Publicar una foto en bikini en mi cuenta está bien, pero cualquier otra cosa excede mis límites personales.” Con estas palabras, defiende su derecho a decidir sobre su imagen y su cuerpo, marcando un límite claro entre lo que considera aceptable y lo que no.