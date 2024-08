Las redes resucitan unas declaraciones de Rafa Nadal para atacar con dureza a Alcaraz: "¡Aprende!"

Carlos Alcaraz caía derrotado ante el francés Gäel Monfils (4-6, 7-6, 6-4) a las primeras de cambio en el Masters 1000 de Cincinnati. Desesperado, el del Palmar se dejaba llevar por la rabia y acababa protagonizando un momento inusual en su carrera. Jamás se le ha visto así. En el tercer set, con break en contra y punto de juego para el francés, una bola del murciano se quedó en la red y Alcaraz estalló. Carlos estrelló hasta en cuatro ocasiones su raqueta contra el suelo antes de irse al banquillo y lanzarla de nuevo a la pista.

El murciano, número 3 del mundo y que reaparecía en este partido tras colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, no pudo con el veterano tenista galo de 37 años, número 42 del mundo. No era una buena señal ese momento de descontrol de Alcaraz y la cosa ha terminado en una derrota inesperada en segunda ronda y que le deja sin la posibilidad de llegar al US Open como segundo del mundo. Lo hará como tercero después de caer ante Gael Monfils en su primer partido en Cincinnati, la pista más rápida del circuito esta temporada.

Pero lo peor no fue la derrota sino su desafortunada reacción que no ha pasado desapercibida en redes sociales donde algunos no han dudado en lanzarse al cuello de murciano. Y es que hay muchos usuarios que no han dejado pasar el primer error del medallista olímpico.

"Un niño Pijo que no sabe perder. Sobran este tipo de referentes en el tenis", "Espectáculo bochornoso de Alcaraz y un mal ejemplo para los nisños", "¡Lamentable!", "A ver si aprendes de Nadal", son algunos de los comentarios que inundan las redes sociales.

Pero no contentos con eso, algunos no se han resistido a volver a la eterna comparación con Rafa Nadal y han resucitado unas declaraciones del tenista balear para poner aún más en evidencia al joven tenista murciano.

"Rafa Nadal nunca rompió una raqueta a golpes en un partido. En una entrevista dijo: "Mi familia nunca me lo hubiera permitido. Para mi romper una raqueta significaría no haber mantenido el control de mis emociones".

Un mensaje que ha provocado una oleada de reacciones especialmente de aquellos que, aún reconociendo el error de Carlitos, afirman estar hartos de la permanente comparación entre los tenistas españoles.